Cổ phiếu bất động sản, bán lẻ, xây dựng giảm sâu, nhà đầu tư làm gì lúc này?

Không chỉ có nhà đầu tư cá nhân bị lỗ nặng, các quỹ đầu tư chuyên nghiệp với quy mô đầu tư cả trăm triệu USD như VinaCapital - VOF hay Pyn Elite Fund đều có hiệu suất đầu tư âm trên dưới 10% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Lỗ nặng vì cổ phiếu nào cũng giảm

Ông Đỗ Minh Quân, nhà đầu tư chứng khoán tại phường Nhiêu Lộc - TP.HCM, cho biết ông là nhà đầu tư lâu năm và trải qua nhiều thăng trầm cùng thị trường chứng khoán. Đầu tư cũng có lúc lời, lúc lỗ, nhưng năm 2026 là năm rất khó đoán định.

Theo ông Quân, ông thường chọn mua các cổ phiếu xây dựng, bất động sản để đầu tư. Tuy nhiên, 2 cổ phiếu của các ngành này đang khiến ông lỗ nặng.

“Cổ phiếu của công ty xây dựng mà tôi đang đầu tư đã giảm 60% trong vòng 1 năm qua, từ mức giá hơn 24.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn hơn 9.000 đồng ở hiện tại. Cổ phiếu bất động sản cũng giảm 50% so với thời điểm cuối năm ngoái”, ông Quân nói.

Ông Quân tiết lộ, ông đã lỗ hơn 200 triệu đồng kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là khoản lỗ sâu nhất của ông trong nhiều năm qua.

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã mất cả trăm triệu đồng. (Ảnh: B.L)

Anh Lê Văn Minh, ở phường Hòa Hưng, chia sẻ anh đang sở hữu các cổ phiếu của doanh nghiệp trang sức và công ty chứng khoán. Cổ phiếu doanh nghiệp trang sức đã giảm tới 60%, còn cổ phiếu của công ty chứng khoán cũng mất hơn 30% so với hồi đầu năm. Anh đang lỗ hơn 80 triệu đồng và gieo hy vọng thị trường tích cực hơn trong giai đoạn tới.

Vì sao nhà đầu tư thua lỗ?

Ông Đỗ Thanh Sơn, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), cho rằng nhà đầu tư thua lỗ kéo dài trong thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Ở góc độ chu kỳ, kinh tế năm 2026 vẫn đang trong đà tăng trưởng sau năm tạo nền 2025. Chu kỳ của thị trường chứng khoán cũng chưa hẳn kết thúc khi tăng trưởng EPS (tốc độ tăng lợi nhuận) toàn thị trường vẫn dương, và cao hơn nền năm trước.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, thị trường chứng khoán chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố bên ngoài, như giá dầu gây áp lực lạm phát, thuế quan ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu và vấn đề nội tại trong kênh dẫn truyền tăng trưởng.

Cũng theo ông Sơn, nhu cầu vốn tiếp tục tăng, trong khi hệ thống ngân hàng phải đồng thời đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và bảo đảm cân đối lãi suất, tỷ giá, lạm phát. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Các rủi ro về tỷ giá, lãi suất và lạm phát chưa được giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, mô hình kinh tế chữ K (trạng thái phục hồi) ngày càng thể hiện rõ nét. Dòng vốn có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hộ kinh doanh vẫn chịu áp lực về khả năng tiếp cận vốn và chính sách thuế.

“Đáng chú ý nhất là khối ngoại đã rút ròng trên 100.000 tỷ đồng, và áp lực này chưa dừng lại, buộc dòng tiền trong nước phải hấp thụ lượng cung lớn, trong khi nhà đầu tư liên tục cắt lỗ, khiến thanh khoản và tâm lý ngày càng mong manh.

Nhịp giảm vừa qua là hệ quả tổng hợp của những yếu tố trên, cộng thêm tính mùa vụ tháng 9-10 vốn thường thiên về phòng thủ, và giai đoạn trống thông tin sau mùa báo cáo tài chính”, ông Sơn nói.

Khối ngoại đã rút cả trăm ngàn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. (Ảnh: B.L)

Ông Sơn cho rằng nhà đầu tư ở nhóm T+ (lướt sóng) nên hạn chế giao dịch trong giai đoạn này, ưu tiên bảo toàn vốn và chờ thanh khoản quay lại.

Đối với nhóm nhà đầu tư trung hạn, có thể giải ngân từng phần vào cổ phiếu đã về vùng định giá hấp dẫn, sử dụng tiền mặt, tránh sử dụng margin (giao dịch ký quỹ) cho đến khi xác nhận đáy.

Đối với những nhà đầu tư đang “kẹt hàng”, gồng lỗ, cần bình tĩnh đánh giá lại chất lượng danh mục, tỷ trọng và nhu cầu cơ cấu, hạn chế bình quân giá xuống liên tục. Cần đánh giá lại danh mục mới có kỳ vọng tốt hơn để mua mới.

Còn theo bà Trinh Phạm, chuyên viên tư vấn đầu tư của Công ty Chứng khoán VPS, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động. Việc nhiều nhà đầu tư thua lỗ đến từ nhiều nguyên nhân.

Trước hết, với yếu tố vĩ mô, lãi suất tăng, nhiều người sẽ ưu tiên gửi tiết kiệm hơn là nạp tiền vào thị trường chứng khoán, bởi cơ hội cũng sẽ không nhiều đối với nhà đầu tư cá nhân.

“Nhóm ngành bị ảnh hưởng bởi lãi suất nhiều nhất là bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Khi lãi suất tăng, những nhóm ngành này gặp bất lợi đầu tiên.

Thống kê số liệu trên cả 3 sàn, giao dịch đã giảm giá trong nhiều tháng gần đây. Tuy nhiên, nhà đầu tư lại rất thích những nhóm ngành này, cho nên một lượng lớn nhà đầu tư đã gặp trường hợp thua lỗ kéo dài”, bà Trinh Phạm phân tích.

Theo bà Trinh Phạm, với nhà đầu tư không chuyên, thị trường hiện tại đang rất khó để tìm kiếm lợi nhuận. Việc gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ quỹ, trái phiếu sẽ là những phương án để phòng thủ cho tài sản được tốt hơn và chờ đợi thời điểm thích hợp sẽ quay lại.

Với những nhà đầu tư đã có kiến thức và kinh nghiệm thì đây là thời điểm tìm đến những cổ phiếu tăng trưởng. Nhóm này đang là động lực chính giúp gia tăng tài sản trong giai đoạn khó khăn này.

Các nhóm ngành thuận lợi theo kinh tế hiện tại đang là dầu khí, vận tải biển, bảo hiểm và nhiều khả năng sắp tới sẽ là xuất nhập khẩu thủy sản và dệt may.