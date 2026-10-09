Hợp tác phát triển bán lẻ hiện đại, tiêu thụ sản phẩm

Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên đề xuất Tập đoàn Central Retail Việt Nam nghiên cứu đầu tư siêu thị GO! hoặc mô hình bán lẻ phù hợp tại khu vực trung tâm tỉnh. Để tạo điều kiện cho công tác khảo sát, tỉnh giới thiệu 3 vị trí tiềm năng, có diện tích từ 6,5 đến 8,5ha, đề nghị Tập đoàn nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn địa điểm đáp ứng các tiêu chí đầu tư.

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi tại buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Cùng với thu hút đầu tư hạ tầng thương mại, tỉnh Điện Biên đề nghị Central Retail Việt Nam kết nối bộ phận thu mua với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn; xem xét lựa chọn các sản phẩm thế mạnh như gạo Điện Biên, cà phê, mắc ca, nông sản chế biến và sản phẩm OCOP để đánh giá khả năng cung ứng, từng bước đưa vào hệ thống phân phối của Tập đoàn. Tỉnh cũng đề xuất tổ chức chương trình “Tuần hàng Điện Biên” tại hệ thống siêu thị GO!, qua đó quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp khảo sát các vị trí tiềm năng, kết nối bộ phận thu mua với cơ sở sản xuất, kinh doanh và xác định các nội dung hợp tác phù hợp. Tỉnh Điện Biên cam kết đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát theo quy định của pháp luật.

Việc thúc đẩy hợp tác với Central Retail Việt Nam được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng đầu ra cho nông sản, từng bước xây dựng chuỗi tiêu thụ ổn định, bền vững cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Điện Biên.