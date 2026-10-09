Du khách đến Thái Lan có thể phải 'gánh' thêm loạt phí

Du khách đến Thái Lan có thể phải trả thêm phí du lịch và thuế xuất cảnh

Nếu cả hai đề xuất được thông qua, một du khách nước ngoài thuộc diện áp dụng có thể phải chịu tổng chi phí 2.570 baht (khoảng 76 USD).

Tuy nhiên, hiện chỉ có phí dịch vụ hành khách quốc tế 1.120 baht đã có hiệu lực, còn hai khoản thu mới vẫn đang trong quá trình xem xét.

Công ty Airports of Thailand (AOT) đã nâng phí dịch vụ đối với hành khách xuất cảnh quốc tế từ 730 baht lên 1.120 baht kể từ ngày 20-6-2026.

Khoản phí này được áp dụng tại 6 sân bay do AOT quản lý và thường được tính sẵn trong giá vé máy bay. Phí hành khách nội địa vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch thu 450 baht đối với khách nước ngoài nhập cảnh bằng đường hàng không.

Khách đến bằng đường bộ hoặc đường biển có thể được lùi thời điểm áp dụng thêm một năm.

Nguồn thu dự kiến được đưa vào Quỹ Xúc tiến du lịch, sử dụng để mua bảo hiểm cho du khách, hỗ trợ chi phí y tế và đầu tư bảo tồn, phục hồi các điểm đến.

Sau khi trừ chi phí thu phí và bảo hiểm, giới chức ước tính ít nhất 8 tỷ baht có thể được dành cho phát triển du lịch.

Một đề xuất khác là thuế xuất cảnh 1.000 baht, có thể áp dụng với hành khách rời Thái Lan bằng đường hàng không, bao gồm cả công dân Thái Lan và người nước ngoài.

Cục Thuế Thái Lan đang lấy ý kiến công chúng về đề xuất này đến ngày 29-10-2026.

Theo The Nation