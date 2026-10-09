Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong bộ, ngành

Nội dung trên được nêu tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và quý 4 của Bộ Nội vụ, diễn ra chiều 9/10.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng, trong quý 4, Bộ tập trung triển khai Chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ phát sinh được cấp có thẩm quyền giao, phấn đấu hoàn thành 241 nhiệm vụ, trong đó có 61 nhiệm vụ đến hạn trong tháng 10.

Rà soát tổ chức bộ máy, phân quyền cho cấp xã

Ông Tùng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành; đồng thời rà soát việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã.

Bộ Nội vụ cũng nghiên cứu phương án phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương, tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư sau sắp xếp và đề án hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân.

Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển; đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới các cấp, hướng dẫn lập và thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Trước đó, Bộ đã xây dựng hai đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gồm đề án mô hình tự quản của cộng đồng dân cư và đề án nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu.

Trình nhiều dự án luật, xây dựng đề án cải cách tiền lương

Trong quý 4, Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền các dự án luật về lao động, lưu trữ, bình đẳng giới, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bộ cũng xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trình Hội nghị Trung ương 5 khóa 14; hoàn thiện các quy định về tiền lương, lương tối thiểu, quan hệ lao động và sửa đổi nghị định về cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, Bộ đã trình Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, đồng thời hoàn thiện phương án sửa đổi đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính.

Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành nghị định quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, theo đó mức hưởng phụ cấp công vụ được tăng từ 25% lên tối đa 55%.

Ngoài ra, các lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, quản lý lao động ngoài nước, chăm sóc người có công với cách mạng, thi đua, khen thưởng tiếp tục được triển khai.

Trong quý 4, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.