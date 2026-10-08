Chứng khoán 8-10: VN-Index giảm hơn 14 điểm, KOS tiếp tục giảm sàn giữa áp lực giải chấp

VN-Index giảm hơn 14 điểm, sắc đỏ chiếm ưu thế

Kết thúc phiên 8-10, VN-Index đứng ở 1.738,97 điểm, giảm 14,42 điểm, tương đương -0,82%. HNX-Index giảm 3,60 điểm (-1,39%) xuống 256,22 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích 0,02 điểm (+0,02%) lên 125,21 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 34 mã tăng trần, 292 mã tăng giá, 856 mã đứng giá, 344 mã giảm giá và 20 mã giảm sàn. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 17.291,49 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng tâm lý giao dịch khá thận trọng.

Áp lực điều chỉnh tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. Trong nhóm tài chính, SHB giảm 6,94%, VIX giảm 3,42%, VND giảm 3,68%, SSI giảm 3,05%, VCI giảm 2,88%, CTG giảm 1,85%, BID giảm 1,74% và ACB giảm 1,45%. TCB cũng giảm 1,24%, trong khi HDB giảm 0,36%, MBB giảm 1,05% và VIB giảm 0,72%.

Thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Một số cổ phiếu đi ngược xu hướng gồm HCM tăng 2,61%, BVH tăng 3,18% và MSB tăng 0,68%.

Ở nhóm bất động sản, áp lực bán cũng thể hiện rõ khi VHM giảm 3,38%, VIC giảm 0,87%, NVL giảm 0,49%, DXG giảm 1,47% và VPI giảm 1,74%. Đây là nhóm có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số do sự hiện diện của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng chịu sức ép, với PNJ giảm 3,44% và MWG giảm 1,04%, trong khi FRT tăng nhẹ 0,27%. MSN giảm 1,33%, qua đó tạo thêm áp lực lên nhóm cổ phiếu tiêu dùng.

Dầu khí, phân bón và nguyên vật liệu nổi bật giữa phiên giảm

Trong bức tranh chung phủ sắc đỏ, nhóm dầu khí là một trong những điểm sáng đáng chú ý. PLX tăng 3,87%, PVT tăng 2,82%, PVS tăng 1,79% và BSR tăng 0,79%, trong khi PVD chỉ giảm nhẹ 0,27%.

Một số cổ phiếu nguyên vật liệu cũng ghi nhận diễn biến tích cực. MSR tăng 5,9%, DCM tăng 0,58%, DPM tăng 2,31%.

Ở chiều ngược lại, HPG giảm 0,98%, GVR giảm 0,44%, trong khi GEX giảm 3,75%, VSC giảm 2,96% và HAH giảm 1,33%. Như vậy, ngay trong các nhóm ngành có tính chu kỳ, sự phân hóa giữa từng cổ phiếu vẫn khá lớn.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ của thị trường. Theo dữ liệu trên FireAnt, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.800,91 tỷ đồng, trong khi bán ra 2.252,12 tỷ đồng, qua đó bán ròng 451,22 tỷ đồng.

Ở chiều bị bán ròng mạnh, các mã nổi bật gồm TCB với khoảng 153,13 tỷ đồng, HDB khoảng 124,49 tỷ đồng và PNJ khoảng 115,41 tỷ đồng. Đây đều là những cổ phiếu có mức giảm đáng kể trong phiên, cho thấy áp lực từ dòng vốn ngoại phần nào cộng hưởng với xu hướng điều chỉnh chung.

Ngược lại, PLX được khối ngoại mua ròng khoảng 90,73 tỷ đồng, tiếp đến là VIC khoảng 65,42 tỷ đồng, PVT khoảng 61,98 tỷ đồng, STB khoảng 55,50 tỷ đồng, MSN khoảng 32,12 tỷ đồng, MCH khoảng 27,68 tỷ đồng, SHB khoảng 24,63 tỷ đồng và HCM khoảng 23,61 tỷ đồng.

Chủ tịch Kosy liên tiếp bị bán giải chấp cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) vừa thông báo kết quả thực hiện bán giải chấp cổ phiếu KOS đứng tên ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kosy (HoSE: KOS).

Theo thông tin được công bố, trong phiên giao dịch ngày 7-10-2026, DVSC tiếp tục thực hiện bán giải chấp lượng cổ phiếu KOS thuộc tài khoản của ông Nguyễn Việt Cường. Tuy nhiên, không có cổ phiếu nào được bán khớp thành công.

Diễn biến cổ phiếu KOS trong thời gian gần đây. Ảnh: Vietstock

Cùng ngày, DVSC cũng thực hiện bán giải chấp cổ phiếu KOS của Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường. Kết quả, số cổ phiếu KOS được bán khớp cũng bằng 0.

Đây không phải lần đầu các đợt bán giải chấp cổ phiếu KOS liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường và tổ chức có liên quan không thực hiện được giao dịch thành công. Trong các phiên gần đây, DVSC nhiều lần thông báo bán giải chấp KOS nhưng lượng cổ phiếu khớp lệnh ghi nhận bằng 0.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh KOS đang chịu áp lực giảm giá mạnh. Trong phiên 8-10, cổ phiếu này giảm sàn xuống 11.100 đồng/cổ phiếu và ghi nhận mức giá thấp nhất trong 52 tuần. Tính trong 1 tuần, KOS đã mất 29,75% giá trị, trong khi mức giảm trong 1 tháng lên tới 67,3%.