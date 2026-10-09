SHB hoạt động ổn định, triển khai tăng vốn đúng quy định, đa dạng hóa nguồn lực

SHB khẳng định hoạt động ổn định, triển khai tăng vốn đúng quy định, đa dạng hóa nguồn lực

Hoàn thiện thủ tục tăng vốn điều lệ

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, ngày 9/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định. Ngân hàng đang hoàn thiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định, mở rộng các kênh huy động vốn và duy trì các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

Theo SHB, phương án tăng vốn điều lệ đã được triển khai theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm trình tự, điều kiện và thủ tục pháp lý hiện hành, trong đó có quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-NHNN về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận. Sau đó, SHB hoàn thành các thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận kết quả chào bán. Các văn bản liên quan đã được ngân hàng công bố theo quy định pháp luật.

Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Hiện SHB đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị NHNN sửa đổi mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng. NHNN đang xem xét hồ sơ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

Sau khi được NHNN ghi nhận việc tăng vốn, SHB sẽ hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung và công bố chính thức thời điểm cổ phiếu được đưa vào giao dịch theo quy định.

SHB cho biết thấu hiểu sự quan tâm của cổ đông đối với tiến độ hoàn tất thủ tục sau đợt chào bán, đặc biệt là khoảng thời gian từ khi thanh toán tiền mua cổ phiếu đến khi cổ phiếu chính thức được giao dịch. Ngân hàng đang tích cực hoàn thiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tuân thủ pháp luật và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Tại ngày 30/6/2026, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) của SHB đạt 16.360 đồng/cổ phiếu. Theo ngân hàng, đây là một trong những yếu tố để nhà đầu tư tham khảo khi đánh giá mức định giá cổ phiếu, bên cạnh năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

SHB xác định tăng vốn điều lệ là giải pháp nhằm củng cố năng lực tài chính, gia tăng vốn tự có, nâng cao khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn, đồng thời tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong quá trình triển khai, ngân hàng chú trọng cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn, quản trị rủi ro và yêu cầu phát triển bền vững.

Mở rộng huy động vốn quốc tế

Song song với kế hoạch tăng vốn điều lệ, SHB chủ động mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn trung và dài hạn nhằm tăng tính ổn định của cơ cấu nguồn vốn, chuẩn bị nguồn lực phục vụ chiến lược phát triển.

Trong tháng 10/2026, ngân hàng dự kiến triển khai chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế.

Trước đó, ngày 18/9/2026, SHB công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế và thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN. Đến ngày 6/10/2026, UBCKNN có Văn bản số 9903/UBCK/QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB.

Theo ngân hàng, việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế đòi hỏi đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, minh bạch tài chính, quản trị rủi ro và điều kiện thẩm định của đối tác, nhà đầu tư. Quá trình chuẩn bị các giao dịch nằm trong định hướng mở rộng quan hệ hợp tác, chủ động hội nhập và nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường tài chính quốc tế.

Thông qua các kênh huy động vốn quốc tế, SHB hướng tới củng cố cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn, tăng tính linh hoạt trong quản lý nguồn lực và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

Các phương án huy động vốn được xem xét trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn, điều kiện thị trường, chi phí huy động và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động. Ngân hàng đồng thời thực hiện giao dịch theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều kiện liên quan của từng giao dịch.

SHB cho biết sẽ tiếp tục công bố thông tin về các phương án huy động vốn theo quy định, bảo đảm tính minh bạch, chủ động trong quản trị nguồn vốn, hướng tới tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Duy trì các tỷ lệ an toàn cao hơn mức tối thiểu đi đôi với minh bạch thông tin

Bên cạnh việc tăng vốn và đa dạng hóa nguồn lực tài chính, SHB cho biết luôn chú trọng duy trì nền tảng tài chính an toàn, năng lực thanh khoản và hệ thống quản trị rủi ro, bảo đảm tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN.

Tại ngày 30/6/2026, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất của SHB đạt 11,81%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17,05%, cao hơn mức tối thiểu 10%. Trong khi đó, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,6%, thấp hơn giới hạn tối đa 85%.

Theo SHB, các chỉ tiêu này phản ánh năng lực vốn và khả năng quản lý thanh khoản, góp phần tạo bộ đệm an toàn cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán.

Ngày 30/9/2026, ngân hàng đã công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/6/2026 trên website chính thức, bao gồm các nội dung định tính và định lượng liên quan đến vốn tự có, tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN.

Việc công khai thông tin tạo cơ sở để cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan theo dõi, kiểm chứng các chỉ tiêu an toàn vốn của ngân hàng.

Cùng với việc duy trì các tỷ lệ an toàn, SHB tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng dữ liệu, năng lực công nghệ và công cụ đo lường, giám sát rủi ro. Ngân hàng cũng chủ động rà soát công tác quản trị bảng cân đối kế toán, quản lý nguồn vốn và thanh khoản, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu pháp lý mới theo lộ trình áp dụng.

Đối với hoạt động kinh doanh, SHB cho biết các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế cùng các dịch vụ ngân hàng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Ngân hàng duy trì công tác quản trị nguồn vốn, cân đối dòng tiền, giám sát thanh khoản và theo dõi các chỉ tiêu an toàn để chủ động trong điều hành, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

SHB khẳng định tăng trưởng phải gắn với an toàn, hiệu quả và chất lượng quản trị. Việc duy trì các chỉ tiêu an toàn, công khai thông tin và nâng cao năng lực quản trị rủi ro được xác định là những yếu tố quan trọng để bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

"SHB trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ đông và thấu hiểu những quan tâm của cổ đông đối với hoạt động, kế hoạch tăng vốn của Ngân hàng. SHB cam kết tiếp tục minh bạch thông tin, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và nỗ lực tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng", Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà chia sẻ.

Trước những thông tin không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng hoặc các nhận định mang tính suy diễn liên quan đến hoạt động ngân hàng, SHB khuyến nghị khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan thận trọng, chủ động đối chiếu thông tin từ các kênh công bố chính thức của ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước và những nguồn tin đáng tin cậy.

SHB cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thủ tục liên quan, thực hiện đầy đủ trách nhiệm công bố thông tin, duy trì hoạt động an toàn, ổn định và nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả quản trị. Ngân hàng hướng tới bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan, đồng thời kiên định định hướng phát triển dài hạn trên cơ sở quản trị thận trọng, tuân thủ pháp luật và minh bạch thông tin.