Sức bật từ nội lực

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong

Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Tạo cơ hội bứt phá

Khu vực kinh tế tư nhân chiếm trên 40% GDP của Việt Nam và có xu hướng tiếp tục gia tăng. Trong nhiều năm qua, khu vực này luôn tăng trưởng với tốc độ cao hơn so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Ở các nền kinh tế phát triển, kinh tế tư nhân thậm chí chiếm tới 70 - 90% GDP, minh chứng cho vai trò động lực của khu vực này trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và công bằng. Khi những “nút thắt” thể chế được cởi bỏ, đội ngũ doanh nhân có thêm niềm tin và không gian để phát huy tối đa tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tiếp thêm sức mạnh để doanh nghiệp, doanh nhân vững tay chèo, tự tin vươn ra biển lớn và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

Ông Hoàng Thanh Phong

Phó Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang

Minh bạch chính sách thuế

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của mỗi doanh nghiệp. Việc phản ánh trung thực, chính xác bức tranh tài chính từ doanh thu, chi phí, hóa đơn đến nghĩa vụ thuế không chỉ đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, mà còn giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quản trị, nhận diện đúng năng lực tài chính, kiểm soát rủi ro và tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng.

Từ góc độ cơ quan quản lý thuế, mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là tạo thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Hiện nay, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thuế điện tử đang tạo điều kiện để doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động, quản trị dòng tiền hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ sở để cơ quan thuế hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hạn chế rủi ro phát sinh.

Khi minh bạch trở thành chuẩn mực trong văn hóa kinh doanh, doanh nghiệp có thêm nền tảng để củng cố niềm tin thị trường, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng khả năng huy động nguồn lực và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang

Khơi thông mặt bằng sạch

Đất đai là nguồn lực đặc biệt, nhưng chỉ trở thành động lực phát triển khi được quy hoạch hợp lý, minh bạch thông tin và đưa vào khai thác kịp thời. Vì vậy, tạo mặt bằng sạch không chỉ là thu hồi đất, mà là chuẩn bị quỹ đất có cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai dự án, giảm thời gian và chi phí chờ đợi.

Tuyên Quang hiện có 2 khu công nghiệp đã được thành lập với quy mô hơn 424 ha; quy hoạch 48 cụm công nghiệp khoảng 2.450 ha, trong đó 17 cụm đã thành lập với diện tích 810 ha. Đến nay, 9 cụm công nghiệp thu hút 45 dự án thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp theo chủ trương đầu tư được duyệt đạt khoảng 43%. Điều đó cho thấy dư địa đất đai cho phát triển công nghiệp còn lớn, nhưng để biến quy hoạch thành mặt bằng triển khai dự án, cần tháo gỡ đồng bộ từ thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng đến tái định cư.

Từ yêu cầu đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai pháp lý quỹ đất; cải cách thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và bản đồ số quỹ đất sạch, tạo kênh tiếp cận minh bạch để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Thập

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Tăng cường hợp tác

Đại đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có quy mô vừa và nhỏ. Nếu đứng độc lập, chúng ta rất khó để khai thác tối đa tiềm năng to lớn của địa phương về nông - lâm nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến, đồng thời dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường. Với vai trò là tổ chức đại diện, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cam kết không ngừng nỗ lực làm cầu nối, kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đoàn kết và minh bạch. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp hội viên cùng gạt bỏ tư duy “mạnh ai nấy làm”, bước qua ranh giới cạnh tranh nội bộ để bắt tay hợp tác. Chính sức mạnh cộng hưởng này sẽ là bệ phóng vững chắc, đưa các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Tuyên Quang vươn xa, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh nhà.

Bà Nguyễn Thị Lan Dung

Tổng Giám đốc Công ty TNHH - Tổng Công ty Gia Long

Đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH - Tổng Công ty Gia Long, xã Pà Vầy Sủ, luôn chú trọng đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xem đây là “kim chỉ nam” cho sự phát triển bền vững. Lựa chọn mảnh đất biên giới Pà Vầy Sủ khó khăn để lập nghiệp, chúng tôi hiểu rằng muốn bứt phá thì không thể đi theo lối mòn. Sự chuyển dịch từ xây dựng cơ bản sang kinh doanh đa ngành, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, kinh tế biên mậu và liên kết “4 nhà” để tạo sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường chính là trái ngọt của tư duy đổi mới mà doanh nghiệp theo đuổi.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, chúng tôi tiếp tục đổi mới công nghệ, nghiên cứu chế biến sâu các nông sản chủ lực địa phương, nâng cao nguồn nhân lực, áp dụng công nghệ số vào vận hành doanh nghiệp. Đặc biệt thực hiện phương châm “5 thật”: Hoạt động thật, sản phẩm thật, hạch toán thật, thực hiện an sinh xã hội thật và kết quả kinh doanh thật.