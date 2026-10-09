Tối 9-10, tại khu vực phía tây đường Hoàng Diệu, giáp Công viên 16-4 (phường Phan Rang), Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm năm 2026 phục vụ Lễ hội Katê. Tham dự có lãnh đạo Sở Công Thương; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cùng các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Hội chợ diễn ra từ ngày 9 đến 13-10, với quy mô dự kiến 100 gian hàng của 80 - 100 DN, đơn vị tham gia, được bố trí thành 3 khu vực gồm: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố trong cả nước; khu vực thương mại - dịch vụ tổng hợp. Các mặt hàng trưng bày phong phú, gồm nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, hàng tiêu dùng thiết yếu và các sản phẩm, dịch vụ khác.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương đến người tiêu dùng và du khách trong dịp Lễ hội Katê; tạo điều kiện để DN, hợp tác xã kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh ý nghĩa của hội chợ trong việc thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kích cầu tiêu dùng. Đồng thời, đề nghị các DN, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh tham gia hội chợ thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động thương mại; bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng, an toàn thực phẩm; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, tạo không gian mua sắm an toàn, văn minh, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách.

Thông qua hội chợ, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch.