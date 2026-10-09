Hải Phòng xử phạt 7 doanh nghiệp vi phạm quy định về khám sức khỏe cho người lao động

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH thực nghiệp Chính Vĩnh Hải Phòng, phường Nam Đồ Sơn

Sở Nội vụ đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Công đoàn các địa phương thành lập 02 đoàn kiểm tra tại 36 cơ sở sử dụng lao động. Qua 2 ngày kiểm tra (ngày 6 - 7/10) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 doanh nghiệp. Ước số tiền các đơn vị phải nộp phạt khoảng 908 triệu đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 7/10/2026, trên địa bàn thành phố có 1.089.809 người lao động tham gia đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó có 477.280 người đã được ghi nhận dữ liệu khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 43,79%. Đây vẫn là nhóm có tỷ lệ tham gia thấp, còn 612.529 người chưa được ghi nhận kết quả.

Nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về Luật An toàn, vệ sinh lao động; đồng thời quyết tâm hoàn thành Đợt cao điểm “90 ngày tăng tốc - Về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026” trước ngày 20/10/2026, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công nhân Công ty TNHH Thiên Mã HP Việt Nam

Thông qua kiểm tra, Sở Nội vụ TP Hải Phòng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố, cũng như UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát danh sách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý, cùng số người lao động; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đợt cao điểm “90 ngày tăng tốc - Về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026”; đôn đốc, vận động các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo quy định; đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế nơi khám sức khỏe tích hợp dữ liệu lên hệ thống chung.

Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của UBND thành phố.