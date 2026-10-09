Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi; trên nền tảng phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng chặt chẽ, toàn diện, tốt đẹp và hiệu quả.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước là trụ cột quan trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta cần quyết tâm để tăng quy mô các dự án đầu tư, thúc đẩy kết nối hạ tầng và logistics, đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thủ tục như kiến nghị của các doanh nghiệp”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia có tính bổ trợ rất cao. Campuchia có tiềm năng về đất đai, nông nghiệp, nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam có năng lực chế biến, có hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác hiệp định thương mại tự do. “Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay, nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước chúng ta cùng quyết tâm hành động”, Thủ tướng bày tỏ.

Để đưa hợp tác kinh tế hai nước lên tầm cao mới và tương xứng với quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp hiện nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn. Thứ nhất, hai Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Thứ hai, kết nối hạ tầng để kết nối thị trường. Ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước; trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics; thúc đẩy mô hình “một cửa, một lần dừng” tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.

Thứ ba, tiếp tục hợp tác theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh kết nối tài chính - ngân hàng, mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, thanh toán QR xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các ngân hàng hai nước mở rộng mạng lưới, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân. Thứ năm, kết nối các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Nhất trí với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những lợi thế và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, Thủ tướng Hun Manet cho rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới, trong đó có kết nối giao thông và các cơ chế thúc đẩy thương mại song phương.

Thủ tướng Hun Manet nêu rõ: “Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất; đưa hành lang vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước”. Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Manet cho rằng hợp tác du lịch có dư địa phát triển rất lớn và hai bên cần hợp tác chuyên sâu hơn.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia cam kết tiếp tục bảo đảm các nền tảng then chốt cho đầu tư; nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai nước tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới, chuyển dịch từ thương mại đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó có 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh cho dự án trồng cây và chăn nuôi của THACO AGRI tại tỉnh Kratie và Ratanakiri với tổng vốn 648 triệu USD.