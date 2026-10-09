Khám phá Phú Thọ qua hành trình trải nghiệm văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ nêu rõ, đây là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh; giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đồng thời tạo thêm trải nghiệm tham quan, mua sắm cho người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển các lĩnh vực liên quan. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Một gian hàng phục vụ đồ ăn cho du khách và đồng bào tham gia lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông ở Mai Châu. Ảnh tư liệu: TTXVN

Tại Phú Thọ, Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, điểm đến nổi tiếng về văn hóa tín ngưỡng, sinh thái và nghỉ dưỡng ở miền Bắc, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 26.500 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ du lịch hai con số. Để thực hiện mục tiêu này, việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu được xác định là giải pháp quan trọng nhằm thu hút du khách, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tích cực tham gia chương trình kích cầu; ưu tiên sử dụng, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, sản phẩm OCOP và sản vật đặc trưng của địa phương. Mô hình phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp trong xúc tiến du lịch, thương mại cần tiếp tục được nhân rộng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm và trung tâm đô thị trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, để thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chương trình và sản phẩm du lịch trên các phương tiện truyền thông; xây dựng đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của các đơn vị tham gia. Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ vận động hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai, hợp lý và duy trì các chương trình ưu đãi, tạo thuận lợi cho du khách.

Thông qua chương trình, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề được giới thiệu gắn với câu chuyện về vùng đất, con người, truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối và đơn vị kinh doanh du lịch, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Làm mới sản phẩm cùng các chương trình kích cầu thu hút du khách đến Phú Thọ

15/05/2026 09:41

Không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch, sản phẩm OCOP và phiên chợ hàng Việt tại Khu du lịch Mai Châu góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tham quan, mua sắm, khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng hành trình khám phá và tăng mức chi tiêu tại địa phương.

Với sự phối hợp của các cấp, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư, chương trình "Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc" năm 2026 kỳ vọng tạo sức lan tỏa trong quảng bá điểm đến, kết nối thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.