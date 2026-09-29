Tạo sức sống mới cho văn hóa cơ sở

Cán bộ thôn Sơn Phú tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa.

Về thôn Sơn Phú, không khí yên bình hiện rõ trên từng con đường, cổng ngõ và trong nhịp sống hằng ngày. Những tuyến đường phong quang, người dân sống hòa thuận, các hoạt động cộng đồng được duy trì nền nếp. Đằng sau nhịp sống bình dị ấy là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, được vun đắp từ những việc làm cụ thể ở từng khu dân cư, từng gia đình.

Không gian của một làng quê đáng sống đó bắt đầu từ việc cán bộ, đảng viên và người dân chung tay thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Cán bộ thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí của phong trào, trong đó chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tình làng, nghĩa xóm. Các nội dung của phong trào được gắn với những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, được tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng và vận động trực tiếp tại khu dân cư.

Cùng với tuyên truyền, thôn duy trì các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Thôn đang duy trì 4 đội văn nghệ, 5 đội thể thao quần chúng. Nhà văn hóa, khu thể thao được khai thác hiệu quả trở thành nơi người dân giao lưu, rèn luyện, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Trưởng thôn Sơn Phú, Đặng Công Quân cho biết: “Xác định tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, nội dung cụ thể, sát đời sống và từng nhóm hộ dân. Vì vậy, thôn phối hợp với các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền phong trào trong các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng, đồng thời vận động người dân cùng thực hiện. Qua đó, từng bước hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành pháp luật, xây dựng tinh thần đoàn kết và nếp sống văn minh trong Nhân dân”.

Ở thôn Tượng Sơn, sự thay đổi về quy mô dân cư sau sáp nhập đang mở ra những điều kiện mới trong tổ chức các hoạt động cộng đồng. Sáp nhập từ 3 thôn Thị Long, Thái Tượng và Bồng Sơn, Tượng Sơn hiện có 770 hộ, hơn 3.300 nhân khẩu. Những nền nếp văn hóa được hình thành từ trước sáp nhập tiếp tục được duy trì, đồng thời được đặt trong không gian sinh hoạt chung rộng hơn. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra mỗi ngày tại nhà văn hóa, khu thể thao, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi và tăng sự gắn kết trong Nhân dân.

Không gian mới cũng tạo điều kiện để Tượng Sơn kết nối những giá trị văn hóa vốn gắn với từng khu dân cư. Ví như, đền thờ Cao Sơn và lễ hội truyền thống vào rằm tháng Giêng, trước đây được tổ chức trên địa bàn thôn Bồng Sơn cũ, nay được xác định là sinh hoạt văn hóa chung của thôn. Người dân đã bàn bạc, thống nhất đưa nội dung này vào hương ước, xác định việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy di tích, lễ hội là trách nhiệm chung của cộng đồng.

Trưởng thôn Tượng Sơn, Nguyễn Thế Hội cho biết: “Sau sáp nhập, quy mô dân cư lớn hơn, áp lực nhiều hơn nhưng cũng mở ra những điều kiện thuận lợi trong tổ chức phong trào. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chung của thôn quy tụ được lực lượng đông hơn, sôi nổi hơn. Những giá trị văn hóa của các khu dân cư cũ cũng có điều kiện được giới thiệu, kết nối và khai thác hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, thôn tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí của phong trào bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của cộng đồng. Trong đó chú trọng xây dựng lại hương ước phù hợp với thực tế làm cơ sở để Nhân dân cùng thực hiện, cùng giữ gìn và xây dựng đời sống văn hóa”.

Thực tế cho thấy, sau sáp nhập, không gian dân cư ở Tượng Lĩnh đang mở ra dư địa lớn để các thôn đổi mới cách triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Từ 19 thôn trước đây, nay toàn xã còn 10 thôn. Quy mô dân cư lớn hơn, thuận lợi hơn trong tập hợp Nhân dân, tổ chức các hoạt động cộng đồng và huy động nguồn lực. Chị Lê Thị Huế, Phó trưởng Phòng Văn hóa, UBND xã Tượng Lĩnh cho biết: “Xã tiếp tục đổi mới cách tổ chức phong trào, phù hợp với đặc điểm từng thôn sau sáp nhập, chú trọng phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, địa phương huy động các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao, tạo thêm không gian sinh hoạt, giao lưu, đáp ứng nhu cầu của người dân”.