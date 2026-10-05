80 năm – Vinh quang, tự hào người chiến sĩ Thủ đô

Dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn; Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Nguyễn Ngọc Ánh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lưu Quý Hợi; cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Thanh Liệt Lê Thanh Hương phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Thanh Liệt Lê Thanh Hương nhấn mạnh, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô là hành trình của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sự sẵn sàng cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô. Qua tọa đàm, thế hệ trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện từ các thế hệ đi trước, qua đó hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Bí thư Đoàn phường Lê Thanh Hương khẳng định, nếu thế hệ trẻ hôm qua đứng lên bảo vệ từng con phố, từng mái nhà của Thủ đô, thì tuổi trẻ hôm nay cần tiên phong trong học tập, lao động, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Em Chu Ái Linh, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân, phường Thanh Liệt. Ảnh: PV

Tại tọa đàm, các đại biểu, đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử đáng tự hào; lắng nghe những câu chuyện, ký ức và chia sẻ của các thế hệ đi trước. Qua đó, chương trình góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống cách mạng và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, chương trình có phần giao lưu với 5 em học sinh về lịch sử, truyền thống của người chiến sĩ Thủ đô. Những câu trả lời đầy cảm xúc và niềm tự hào của các em tạo không khí sôi nổi, gần gũi. Ban tổ chức đã trao 5 phần quà ý nghĩa, động viên các em tiếp tục tìm hiểu lịch sử, trân trọng giá trị hòa bình, nỗ lực học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: PV

Qua buổi tọa đàm, tuổi trẻ phường Thanh Liệt tiếp tục được giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về Thủ đô, từ đó xác định trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 80 năm là một chặng đường vẻ vang, đồng thời cũng là điểm khởi đầu để thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.