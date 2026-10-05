Máy bay quân sự đưa hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Máy bay được dùng vận chuyển đợt này là máy bay vận tải quân sự CASA C-295 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện vận chuyển, bàn giao hơn 15.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của 5 tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và Cà Mau từ Sân bay quốc tế Cần Thơ ra Thủ đô Hà Nội để giám định ADN, xác định danh tính.

Máy bay vận tải quân sự CASA C-295 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh tại Sân bay quân sự Gia Lâm, thành phố Hà Nội trưa nay.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đây là lần vận chuyển mẫu thứ 11 của Quân khu 9 và lần đầu tiên đơn vị sử dụng máy bay vận tải quân sự cho nhiệm vụ này.

Cán bộ chiến sĩ trang nghiêm thực hiện nghi thức tiếp nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Sân bay quân sự Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Phát biểu tri ân buổi lễ tại đầu cầu sân bay quốc tế Cần Thơ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Riêng lực lượng vũ trang Quân khu 9 có 182.377 liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long và nước bạn Campuchia.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo quốc gia, lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng, Nhân dân và nhân chứng lịch sử ở địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh: "Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam".

Các mẫu sinh phẩm thuộc 5 tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và Cà Mau được đón tại Sân bay quân sự Gia Lâm.

Theo Kế hoạch số 1888/KH-QK ngày 28/9/2026 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các mẫu được niêm phong, đóng gói trong thùng bảo quản chuyên dụng phủ Quốc kỳ, chứa khoảng 94 mẫu. Mẫu của 5 địa phương được tập trung tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 từ đêm 4/10 và lưu trong phòng có điều hòa trước giờ bay.

Chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cẩn thận di chuyển từng thùng mẫu sinh phẩm.

Máy bay cất cánh lúc 7 giờ 30 và hạ cánh tại Sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội) khoảng 11 giờ cùng ngày. Từ Sân bay quân sự Gia Lâm, các mẫu được chuyển bằng xe chuyên dụng đến Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN.

Cán bộ, chiến sĩ chuyển các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng, vận chuyển tới Viện pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN.

Theo Ban Tổ chức, rút ngắn thời gian vận chuyển bằng đường hàng không giúp mẫu sinh phẩm được bảo quản tốt hơn và sớm đến tay các cơ quan giám định. Mỗi kết quả trả về sẽ góp phần gọi đúng tên liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, trong vòng tay của gia đình và đồng bào sau nhiều năm mong đợi.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong 161 thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ, với tổng trọng lượng khoảng 2.093 kg. Mỗi thùng có kích thước 52 x 37 x 21 cm, nặng khoảng 13 kg và chứa khoảng 94 mẫu.