Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” diễn ra ngày 7 - 8/11

Lễ hội được tổ chức tại Sân vận động xã Mường Khương và một số khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trò chơi dân gian và trải nghiệm nông nghiệp đặc trưng vùng cao.

Sân vận động xã Mường Khương là nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội.

Sáng 7/11, lễ hội mở đầu bằng chương trình diễu hành đường phố của các dân tộc Mông, Pa Dí, Dao, Nùng, Bố Y trên tuyến đường Giải phóng 11-11. Tiếp đó là chương trình đồng diễn “Sắc màu văn hóa” với các tiết mục múa gậy sênh tiền, khèn Mông, múa ô và dân vũ mang bản sắc các dân tộc địa phương.

Màn diễu hành đường phố với sự tham gia của đồng bào các dân tộc đã tạo nên không khí rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa tại Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương”. (Ảnh minh họa - AI)

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian như đánh pao, ném còn; tham quan khoảng 16 - 18 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP của địa phương.

Từ chiều 7/11, các hoạt động trải nghiệm tiếp tục được tổ chức tại những vùng sản xuất chè, chuối, quýt ở các thôn Sín Hồ, Sín Chải - Nậm Chảy, Lao Chải và Chúng Chải B.

Sáng 8/11, tại các vườn quýt sẽ diễn ra hoạt động quảng bá, giới thiệu quýt Mường Khương đến người dân và du khách.

Đến với Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương”, du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm hái quả tại vườn.

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm thu hái chè trên những đồi chè xanh mướt của đồng bào các dân tộc xã Mường Khương.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Sắc màu biên cương” tối 7/11. Tại chương trình sẽ công bố Quyết định công nhận “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Quyết định xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Sau phần công bố là chương trình nghệ thuật, đốt lửa trại và bắn pháo hoa tầm thấp.

Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ Nhất là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tiềm năng du lịch của địa phương; đồng thời góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với vùng biên Mường Khương.