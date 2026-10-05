Khách Trung Quốc ồ ạt mua sắm, xách đồ 2 tay không xuể ở Hàn Quốc

Du khách quốc tế tập trung đông tại làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 10/2024. Ảnh: Reuters.

Sáng 4/10, hơn 3.000 du khách Trung Quốc rời nhà ga du thuyền Incheon, bắt đầu chuyến tham quan Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần. Nhóm khách gồm nhiều độ tuổi, từ gia đình, các cặp đôi đến nhóm bạn.

"Một số nét văn hóa và lối sống ở Hàn Quốc khá giống Trung Quốc nên tôi cảm thấy thoải mái khi du lịch tại đây", du khách Lee Min (tên được phiên âm theo tiếng Hàn) nói trên kênh truyền hình Channel A.

"Vét sạch" hàng hóa

Hai du khách khác Kang Woo-han và Jang Soo-chun cho biết người Trung Quốc có xu hướng chuộng Hàn Quốc một phần vì yêu thích văn hóa Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc).

Chuyến đi chỉ kéo dài khoảng 8 tiếng, nhưng nhiều du khách vẫn tranh thủ ghé các địa điểm nổi tiếng. Một du khách tên Yuk Meng-i dự định đến Myeong-dong, bảo tàng Jjajangmyeon và các cửa hàng miễn thuế.

Mua sắm là một trong những hoạt động được nhóm khách này quan tâm. Nhiều người mua giày thể thao, mỹ phẩm và các mặt hàng khác với số lượng lớn, đến mức khó cầm hết bằng hai tay.

Du khách tham gia tour đặc biệt tại đình Hyangwonjeong trong khuôn viên cung Gyeongbok, quận Jongno, trung tâm Seoul, hôm 2/10. Ảnh: Yonhap.

Một du khách họ He cho biết các sản phẩm liên quan đến chạy bộ đang được ưa chuộng tại Trung Quốc. Người này nhận xét các thương hiệu Hàn Quốc có giá thấp hơn một chút so với tại Trung Quốc và đã chi 4 triệu won (khoảng 75 triệu đồng) để mua sắm.

Rong biển cũng là một trong những mặt hàng được du khách Trung Quốc tìm mua. Tại Myeong-dong, các quầy bán rong biển nhanh chóng thu hút khách, nhiều túi giấy được chất đầy những gói rong biển đóng sẵn.

Một cơ sở sản xuất rong biển thủ công tại khu vực này cho hay lượng khách Trung Quốc gần đây tăng khoảng 40-50% so với trước.

Kết quả một khảo sát gần đây của một công ty tư vấn du lịch Trung Quốc cho thấy Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản, trở thành điểm đến được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất. Hàn Quốc cũng ngày càng được nhóm khách này lựa chọn cho các chuyến đi kết hợp tham quan và mua sắm.

Khách Trung Quốc đi đâu trong tuần lễ vàng?

Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài từ ngày 1 đến 7/10, nối tiếp kỳ nghỉ Trung thu từ cuối tháng 9, tạo điều kiện để nhiều người kéo dài thời gian nghỉ lên 13 ngày nếu xin nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

Nhu cầu du lịch nước ngoài tăng rõ rệt trong giai đoạn này. Dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar cho thấy lượng đặt vé các chuyến bay dài hơn 2.000 km trong ngày đầu kỳ nghỉ tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách Trung Quốc dự kiến nhận phòng tại khách sạn ở hơn 2.000 thành phố trên thế giới ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ. Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia) và Singapore nằm trong nhóm điểm đến đường ngắn được ưa chuộng.

Trong khi đó, lượng đặt các sản phẩm du lịch đến châu Âu, Nam Mỹ, Australia và New Zealand tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hành trình kết hợp nhiều quốc gia cũng được quan tâm hơn, với lượng đặt phòng cho các tuyến như Singapore - Malaysia và Pháp - Italy tăng 1,2 lần.

Du khách tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến trước kỳ nghỉ Quốc khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 28/9. Ảnh: Reuters.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), số chuyến bay đến Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Lào tăng khoảng 20%, trong khi các đường bay đến Anh, Đức và Tây Ban Nha tăng khoảng 15%.

Trong khi Hàn Quốc được du khách Trung Quốc quan tâm hơn, Nhật Bản lại ghi nhận chiều hướng ngược lại. Nước này không còn nằm trong top 10 điểm đến nước ngoài được khách Trung Quốc lựa chọn trong kỳ nghỉ năm nay. Dữ liệu từ Tongcheng Travel cho thấy Bangkok, Kuala Lumpur và Seoul là 3 điểm đến nước ngoài được khách Trung Quốc quan tâm nhất trong kỳ nghỉ.

Jiang Yiyi, giáo sư tại trường Thể thao Giải trí và Du lịch thuộc Đại học Thể thao Bắc Kinh, nhận định du khách Trung Quốc không còn chỉ lựa chọn các chuyến đi theo kiểu "bay đến, lưu trú rồi bay về". Thay vào đó, họ có xu hướng kết hợp nhiều quốc gia, thành phố trong cùng hành trình để tận dụng thời gian nghỉ.

Theo chuyên gia, nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch thiết kế theo yêu cầu đang tăng, cùng sự quan tâm đến các điểm đến đường dài và trải nghiệm chuyên sâu như công viên chủ đề, điểm tham quan văn hóa và các hành trình qua nhiều khu vực.

Khung cảnh đông nghẹt du khách chụp từ trên cao tại khu du lịch Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền, Trung Quốc, ngày 2/10. Ảnh: Jimu News.

Sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến cho thấy các yếu tố địa chính trị và thị trường có thể nhanh chóng tác động đến dòng khách quốc tế, trong đó sự suy giảm sức hút của Nhật Bản là một ví dụ.

"Dòng khách du lịch 2 chiều có thể thúc đẩy thương mại dịch vụ và giao lưu văn hóa. Chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và các dịch vụ khác tại điểm đến trực tiếp đóng góp cho kinh tế địa phương", Jiang Yiyi nói.