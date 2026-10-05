Quảng Ngãi: Xúc động lễ truy điệu 12 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bệnh xá Đức Phổ

Ngày 5/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi đã làm lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trước đó trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (ngoài cùng bên trái) kính cẩn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của các AHLS thể hiện lòng quả cảm, tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước.

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm và xã Ba Động phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, tìm kiếm dựa trên thông tin do người dân và các nhân chứng cung cấp. Qua đó, đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong đó, 9 hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại xã Đặng Thùy Trâm trong khu vực quanh bệnh xá Đức Phổ, nơi liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từng làm việc và hy sinh cùng 3 hài cốt được phát hiện, tìm thấy tại xã Ba Động.

Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Sau nhiều năm nằm lại tại các chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động an táng thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, việc tìm thấy các hài cốt liệt sĩ cũng từng bước xác định danh tính, đưa các AHLS về với đất mẹ.