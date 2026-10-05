Tuần lễ Vàng Trung Quốc 2026: 2,13 tỉ lượt di chuyển và cuộc săn tìm trải nghiệm mới

Hơn 2,13 tỉ lượt di chuyển được dự báo trong kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc kéo dài từ ngày 1 - 7.10.2026

Nhưng sau biển người ấy là một thay đổi trong cách người Trung Quốc đi du lịch: Họ đi xa hơn, ở lâu hơn, tìm những trải nghiệm mới và ngày càng cân nhắc kỹ giá trị nhận được từ mỗi chuyến đi.

2,13 tỉ lượt di chuyển trong một kỳ nghỉ

Những hình ảnh từ Trung Quốc trong những ngày đầu tháng 10 dễ khiến người ta nghĩ đến một cuộc di chuyển khổng lồ chưa từng có.

Tại núi Minh Sa - Nguyệt Nha Tuyền ở Đôn Hoàng, những đoàn lạc đà nối dài trên sa mạc. Hình ảnh từ trên cao ghi lại cảnh du khách phủ kín nhiều khu vực của khu thắng cảnh, có thời điểm các đoàn lạc đà phải xếp hàng chờ di chuyển. Một du khách ví cảnh tượng như “có một tỉ người” cùng đổ về.

Tại nhiều địa phương khác, câu chuyện tương tự diễn ra. Núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên có sức chứa tối đa 22.000 khách/ngày, nhưng đến hơn 10h ngày 3.10 đã đạt ngưỡng tạm thời 19.800 người và phải dừng bán vé trực tuyến.

Núi Nga Mi hết vé ngày 3 và 4.10; Cửu Trại Câu kín vé từ ngày 3 đến 6.10. Vé Cố Cung Bắc Kinh trong các ngày 4 - 6.10 cũng được đặt hết. Nhiều điểm tham quan tại Hà Nam, Chiết Giang, Giang Tây, An Huy, Tân Cương và các địa phương khác phải kiểm soát dòng khách khi tiến gần công suất tối đa.

Đó là một bức tranh rất khác về du lịch sau đại dịch: nhu cầu đi vẫn rất lớn và người dân sẵn sàng lên đường với quy mô khổng lồ.

Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay có thể ghi nhận hơn 2,13 tỉ lượt di chuyển liên vùng, tương đương khoảng 300 triệu lượt mỗi ngày. Hơn 90% số lượt di chuyển dự kiến thực hiện bằng đường bộ.

Quy mô ấy phản ánh một đặc điểm quan trọng của thị trường du lịch Trung Quốc: chỉ cần một kỳ nghỉ dài hơn, nhu cầu khám phá cũng lập tức được mở rộng về không gian.

Một bộ phận du khách không còn bó hẹp trong những thành phố lớn. Họ tìm đến Vân Nam, Tân Cương, Tây Tạng, các tuyến trekking dài ngày hoặc kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một chuyến đi.

Kỳ nghỉ càng dài, bản đồ du lịch càng được mở rộng. Đó là một thay đổi quan trọng về hành vi. Du khách ngày càng quan tâm “có thể trải nghiệm được bao nhiêu trong cùng một chuyến đi?”

Những điểm nổi tiếng đang phải “đóng cửa” vì quá đông

Điều đặc biệt của Tuần lễ Vàng năm nay của Trung Quốc là sức ép ngoài giao thông, nó đã lan trực tiếp tới sức chứa của các điểm đến.

Tại nhiều khu thắng cảnh, bài toán đặt ra là làm sao tiếp nhận một lượng khách quá lớn mà vẫn bảo đảm chất lượng trải nghiệm.

Đạo Thành Á Đinh đã kín suất đặt trước trong nhiều ngày từ cuối tháng 9 với giới hạn 15.000 khách/ngày. Cửu Trại Câu giới hạn khoảng 41.000 khách mỗi ngày và yêu cầu cả những nhóm được miễn vé cũng phải đặt chỗ trước. Tại nhiều điểm khác, vé trực tuyến lẫn vé trực tiếp phải tạm dừng khi lượng khách chạm giới hạn.

Đây là nghịch lý mà nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới đang phải đối mặt. Một điểm đến thành công quá nhanh có thể phải học cách nói “đủ rồi” với du khách. Bởi vì khu thắng cảnh có sức chứa hữu hạn, con đường trên núi có sức chứa hữu hạn.

Một di sản có sức chịu tải hữu hạn và cộng đồng dân cư cũng có giới hạn chịu đựng trước lượng khách quá lớn.

Vấn đề của Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc không chỉ là câu chuyện đáp ứng, phục vụ hàng trăm triệu người đi du lịch mà nó còn là bài toán quản trị điểm đến ở quy mô cực lớn.

Nếu chỉ nhìn vào lượng khách, Tuần lễ Vàng 2026 là một bức tranh gần như hoàn hảo của du lịch. Nhưng dữ liệu về tiêu dùng lại đưa ra một câu chuyện phức tạp hơn.

Theo tính toán từ dữ liệu của cơ quan chức năng Trung Quốc, mức chi tiêu bình quân mỗi chuyến trong kỳ nghỉ Quốc khánh trước đó chỉ khoảng 911,04 nhân dân tệ, mức thấp nhất trong ba năm.

Các chuyên gia nhận định người dân vẫn có nhu cầu đi du lịch mạnh, nhưng thận trọng hơn trong việc mở hầu bao.

Đây là một nghịch lý đáng suy nghĩ: Người dân vẫn đi du lịch, nhưng không có nghĩa họ sẽ tiêu tiền dễ dàng hơn. Thậm chí, du lịch đang trở thành một khoản chi được tính toán kỹ hơn.

Khách có thể sẵn sàng đi một hành trình dài nhưng lựa chọn khách sạn tầm trung. Họ có thể dành nhiều ngày cho chuyến đi nhưng vẫn tìm kiếm những dịch vụ có giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra.

Dữ liệu khảo sát cho thấy chỉ khoảng 5% người được hỏi dự định ở khách sạn hạng sang trong kỳ nghỉ, trong khi nhóm khách sạn tầm trung chiếm tỉ lệ cao hơn nhiều. Nhu cầu với các chuyến đi dài ngày và nhiều điểm đến lại tăng mạnh.

Nói cách khác, du khách Trung Quốc vẫn muốn đi xa, nhưng muốn chuyến đi “đáng tiền”.

Ga tàu ở Thượng Hải trong ngày đầu tiên của Tuần lễ Vàng 2026, dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc

Cuộc săn tìm “giá trị” thay đổi bản đồ du lịch

Đây có lẽ là một trong những thay đổi đáng quan tâm nhất đối với các thị trường đang cạnh tranh để thu hút khách Trung Quốc. Khi du khách bắt đầu cân nhắc giá trị nhiều hơn, những điểm đến chỉ dựa vào cảnh đẹp sẽ khó tạo ra lợi thế lâu dài.

Những bãi biển đẹp có thể được tìm thấy ở nhiều quốc gia. Các khách sạn sang trọng cũng có thể được tìm thấy ở nhiều thành phố nhưng một trải nghiệm bản địa khó sao chép lại có khả năng tạo khác biệt lớn hơn.

Đại diện một số doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc cho biết, trong kỳ nghỉ lễ năm nay của Trung Quốc, khách có nhu cầu trải nghiệm đời sống bản địa và khám phá những điểm đến ít đại trà nhiều hơn.

Đây là chi tiết rất đáng để du lịch Việt Nam quan tâm. Nếu du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm “ít đại trà”, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến sẽ không còn là điểm đến nào có bãi biển đẹp hơn, khách sạn lớn hơn hay khu vui chơi quy mô hơn.

Khách sẽ quan tâm việc điểm đến nào có khả năng giúp du khách sống như một người địa phương trong vài ngày?

Tuần lễ Vàng năm nay cũng mang lại một tín hiệu trực tiếp đối với Việt Nam. Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, lượng đặt vé máy bay quốc tế trong giai đoạn cao điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10 tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay tới Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Lào tăng khoảng 20%. Tổng lượng hành khách do các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến vận chuyển trong giai đoạn 25.9 - 7.10 đạt 31,19 triệu lượt, tăng 3,6%. Việt Nam nằm trong nhóm điểm đến được hưởng lợi từ xu hướng này.

Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), chỉ trong hai ngày đầu kỳ nghỉ đã có hơn 6.200 du khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh qua khu vực cầu Bắc Luân II, cao khoảng gấp đôi ngày thường.

Trên các nền tảng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc, các chủ đề liên quan đến du lịch Việt Nam trong dịp Quốc khánh cũng được quan tâm, với nhiều câu hỏi xoay quanh thời tiết, lượng khách và mức độ đông đúc.

Một số người dùng đánh giá Việt Nam có lợi thế về khoảng cách và chi phí so với nhiều điểm đến khác. Nhưng cạnh tranh trong khu vực cũng rất mạnh.

Theo Tongcheng Travel, Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến ngoài Trung Quốc đại lục được du khách Trung Quốc lựa chọn cho kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay. Kuala Lumpur và Seoul đứng tiếp theo; Singapore, Bali và TP.HCM cũng nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm.

Điều đó có nghĩa Việt Nam không đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng được lựa chọn mới chỉ là điểm bắt đầu. Khi khách Trung Quốc đi xa hơn, Việt Nam phải bán gì? Một kỳ nghỉ dài hơn đang tạo điều kiện cho những hành trình dài hơn.

Dữ liệu Trip.com cho thấy số lượt đặt khách sạn từ 7 đêm trở lên tăng 123% so với năm trước, trong khi các hành trình nhiều điểm đến tăng 84%. Đây là tín hiệu rất đáng quan tâm.

Một du khách có 9 hoặc 10 ngày nghỉ sẽ không nhất thiết dành toàn bộ thời gian ở một thành phố. Họ có thể kết hợp nhiều điểm đến.

Và khi đó, Việt Nam cần được nhìn như một phần của một hành trình khu vực, chứ không chỉ là một điểm dừng riêng lẻ.

Du khách Trung Quốc có thể bắt đầu tại Hà Nội, đi Ninh Bình, Hạ Long, sau đó bay vào miền Trung hoặc kết hợp với một điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á.

Khả năng kết nối giữa các điểm đến ngày càng quan trọng nhưng kết nối giao thông chỉ giải quyết một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là sản phẩm.

Nếu một du khách đã bay hàng nghìn kilomet tới Việt Nam nhưng trải nghiệm vẫn xoay quanh những điểm tham quan quen thuộc, mua sắm đại trà và các chương trình tương tự những thị trường khác, khả năng tạo ấn tượng lâu dài sẽ hạn chế.

Tuần lễ Vàng và bài học về “giá trị trên mỗi khách”

Trung Quốc đang có một thị trường du lịch khổng lồ nhưng chính thị trường ấy cũng đang đặt ra bài toán mà nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ phải đối diện. Khách đông chưa chắc đồng nghĩa với giá trị tăng tương ứng.

Một điểm đến có thể đón hàng triệu người nhưng vẫn phải đối mặt với những câu hỏi: Doanh thu thực tế được tạo ra ở đâu, người dân địa phương hưởng lợi thế nào và trải nghiệm của du khách có được cải thiện hay không?

Ngược lại, một điểm đến có thể không cần lượng khách khổng lồ nếu mỗi du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại. Đây cũng là lý do câu chuyện Tuần lễ Vàng Trung Quốc có ý nghĩa vượt ra ngoài thị trường Trung Quốc.

Nó phản ánh một xu hướng lớn của du lịch hiện đại là người dân vẫn muốn đi, nhưng ngày càng muốn chuyến đi xứng đáng với số tiền và thời gian họ bỏ ra.

Với điểm đến, điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh không dừng ở việc kéo khách về. Đó là cuộc cạnh tranh về giá trị của trải nghiệm.

Bài toán quản trị điểm đến

Khách đông cũng có nghĩa là phải làm tốt hơn việc quản trị điểm đến. Hình ảnh những đoàn lạc đà kéo dài hàng chục kilomet ở Đôn Hoàng có thể rất ấn tượng nhưng nếu đứng từ góc độ quản lý du lịch, đó cũng là một tín hiệu cảnh báo.

Khi du khách tập trung quá mức, chất lượng trải nghiệm giảm. Vé phải bán theo hạn ngạch, cơ hội tiếp cận điểm đến bị giới hạn. Khi giao thông và bãi đỗ quá tải, thời gian của du khách bị tiêu hao vào việc chờ đợi. Cư dân địa phương phải sống giữa biển người trong nhiều ngày, sức chịu tải xã hội cũng được đặt ra.

Vì thế không phải cứ có nhiều khách là tốt. Điểm đến phải biết lượng khách nào là phù hợp, thời điểm nào là phù hợp và trải nghiệm nào có thể tạo ra giá trị cao hơn.

Điều này lý giải vì sao Trung Quốc đang đồng thời thúc đẩy tiêu dùng văn hóa và du lịch trong kỳ nghỉ này. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc triển khai “Tháng tiêu dùng văn hóa và du lịch Quốc khánh 2026”, với hơn 20.000 hoạt động được dự kiến tổ chức trên cả nước.

Các địa phương cũng đưa ra các gói ưu đãi với tổng giá trị khoảng 310 triệu nhân dân tệ để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ du lịch, ăn uống và giải trí.

Khi lượng khách đã rất lớn, công việc tiếp theo là làm sao biến lượng khách ấy thành sức mua và giá trị bền vững hơn.

Ngày 7.10, Tuần lễ Vàng sẽ kết thúc. Những đoàn người sẽ trở về nhà. Các khu thắng cảnh bớt đông. Vé tham quan trở lại trạng thái bình thường. Những con đường từng ken đặc xe cộ sẽ thông thoáng hơn.

Nhưng phía sau 7 ngày ấy sẽ có nhiều vấn đề đặt ra, cần tìm lời giải: Người Trung Quốc đã đi bao xa? Họ đã trải nghiệm điều gì? Họ đã chi bao nhiêu? Khoản chi ấy đến với ai? Và quan trọng nhất, điều gì khiến họ muốn lên đường một lần nữa?

Với Việt Nam, câu hỏi cũng tương tự. Khi hàng chục triệu du khách Trung Quốc có xu hướng đi xa hơn, ở lâu hơn và tìm kiếm những trải nghiệm bản địa hơn, cơ hội của Việt Nam chính là ở khả năng khiến mỗi du khách có thêm một lý do để ở lại, thêm một trải nghiệm đáng nhớ để chi tiêu và thêm một câu chuyện để kể khi trở về.