'Cội nguồn di sản' hội tụ giữa lòng Thủ đô

Quảng trường Hùng Vương trong Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa. Ảnh: LVH

Sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” hướng tới phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, xây dựng nơi đây trở thành không gian văn hóa tín ngưỡng, giáo dục truyền thống và điểm đến du lịch văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Đồng thời, sự kiện tạo không gian để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, diễn ra lúc 9h ngày 10-10 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ. Đoàn đại biểu cùng các nghệ nhân và đồng bào đại diện 54 dân tộc sẽ thực hiện nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Các đại biểu cũng dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Biểu tượng bánh chưng trong khu thờ Tổ. Ảnh: LVH

Nghi lễ mang ý nghĩa hướng về nguồn cội, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, qua đó lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Trong hai ngày 10 và 11-10, Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ trở thành không gian trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc.

Biểu tượng bánh dày trong khu thờ Tổ. Ảnh: LVH

Đoàn đại biểu, nghệ nhân và đồng bào đến từ Phú Thọ mang tới những loại hình nghệ thuật dân gian gắn với quê hương Đất Tổ như hát Xoan, hát Ghẹo, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa. Qua những lời ca, điệu hát truyền thống, các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ được giới thiệu tới người dân và du khách ngay giữa không gian văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó là sự tham gia của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng cũng tham gia giao lưu văn hóa, cùng tạo nên không gian kết nối mang chủ đề “Chung dòng máu Lạc Hồng”.

Toàn cảnh Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp này, du khách còn có cơ hội trực tiếp tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Trong đó có hoạt động thực hành làm bánh chưng, bánh giầy tại Nghi Môn, Khu Nghi lễ thờ Tổ; đánh cờ người tại Quảng trường Hùng Vương; các chương trình trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, sản phẩm thủ công và ẩm thực dân tộc.

Không gian sự kiện còn có trưng bày, triển lãm ảnh “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” với khoảng 100 ảnh, pano. Nội dung trưng bày giới thiệu quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các hoạt động văn hóa của cộng đồng các dân tộc và sự kết nối những giá trị di sản văn hóa.

Bên cạnh các hoạt động gắn với văn hóa cộng đồng các dân tộc, chương trình còn dành không gian giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Thủ đô. Không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội giới thiệu nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề và ẩm thực tiêu biểu. Du khách cũng có thể tham gia không gian trải nghiệm đặc sản, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Hà Nội, Phú Thọ và các địa phương.

Đoàn Đại biểu UNESCO thăm Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026. Ảnh: LVH

Với chuỗi hoạt động phong phú, “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tạo nên không gian hội tụ, giao lưu giữa những sắc màu văn hóa từ vùng Đất Tổ, Thủ đô Hà Nội đến vùng đất cực Nam của Tổ quốc và cộng đồng các dân tộc đang hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thông qua các nghi lễ truyền thống, hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm, sự kiện góp phần phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, tăng cường kết nối các giá trị di sản giữa Hà Nội với các địa phương. Qua đó, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, thúc đẩy các hành trình về nguồn gắn với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.