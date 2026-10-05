Nhật Kim Anh: 'Tôi dành mọi sự ngưỡng mộ cho NSND Hồng Vân'

Sau thời gian tập trung cho nhiều vai trò khác nhau trong nghệ thuật và kinh doanh, Nhật Kim Anh bất ngờ trở lại sân khấu kịch với Cuốn Truyện Bị Đốt của sân khấu kịch Hồng Vân. Lần tái xuất này không chỉ là một dấu mốc mới trong hành trình nghệ thuật của nữ nghệ sĩ mà còn để lại cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt khi được làm việc trực tiếp cùng NSND Hồng Vân.

Trước khi đến với sân khấu kịch, Nhật Kim Anh được khán giả biết đến qua nhiều vai trò, từ ca sĩ, diễn viên cho đến doanh nhân. Mỗi chặng đường đều mang đến cho cô những trải nghiệm riêng, song sân khấu vẫn là một không gian nghệ thuật khiến nữ nghệ sĩ dành nhiều tình cảm. Vì vậy, khi nhận được lời mời từ NSND Hồng Vân tham gia Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh nhanh chóng nhận lời.

Nhật Kim Anh lần đầu chạm ngõ sân khấu kịch.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Nhật Kim Anh đã dành gần 2 tháng tập luyện cùng ê-kíp. Trong quá trình này, cô nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo diễn xuất trực tiếp từ NSND Hồng Vân. Với Nhật Kim Anh, đây không đơn thuần là một lần trở lại sân khấu mà còn là cơ hội để cô học hỏi thêm từ một nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm.

Nhật Kim Anh chia sẻ: "Khi chị Vân bước lên sân khấu chỉ dẫn các diễn viên thì chính tôi cảm nhận một nguồn năng lượng và tâm huyết của chị cho vở diễn. Điều này đã tiếp thêm nhiều kinh nghiệm cho tôi, ngoài những giờ tập tại sân khấu khi nghỉ ngơi thì lời động viên, chỉ dẫn nét diễn lấy tâm lí nhân vật đã khiến tôi cảm thấy thán phục chị Vân - sao lại có một người nghệ sĩ yêu nghề đến thế và không có khoảng cách nào giữa chúng tôi. Đó là điều khiến tôi luôn trân trọng, dành mọi sự ngưỡng mộ cho người thầy, đạo diễn, người chị trong nghề - NSND Hồng Vân".

Qua những ngày tập luyện, Nhật Kim Anh không chỉ có thêm kinh nghiệm về diễn xuất sân khấu mà còn cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề của NSND Hồng Vân. Sự tận tâm của đàn chị trong từng buổi tập khiến cô đặc biệt trân trọng, đồng thời xem đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình làm nghệ thuật.

Nhật Kim Anh dành những sự ngưỡng mộ cho NSND Hồng Vân.

Với Nhật Kim Anh, quyết định trở lại sân khấu lần này còn xuất phát từ mong muốn lưu giữ một dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Cô cho biết bản thân muốn có thêm một kỷ niệm ở độ tuổi mà cô cảm thấy đã đủ trưởng thành để nhìn lại những chặng đường mình đi qua.

"Chính tôi cũng muốn ghi lại một dấu ấn trong con đường làm nghệ thuật của mình. Ở độ tuổi được xem là đủ trưởng thành để có một kỷ niệm nên tôi đã nhận lời ngay với chị Hồng Vân khi xem qua nội dung tác phẩm cũng như quyết định đầu tư cho vở", Nhật Kim Anh tâm sự.

Sự trở lại của Nhật Kim Anh vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một vai diễn. Sau những năm hoạt động ở nhiều lĩnh vực, cô chọn sân khấu kịch như một cách ghi thêm dấu ấn trong hành trình nghệ thuật của mình, đồng thời có cơ hội đứng cạnh một người mà cô dành nhiều sự ngưỡng mộ. Với nữ nghệ sĩ, NSND Hồng Vân không chỉ là người đạo diễn, người thầy mà còn là người chị đồng hành, truyền cho cô thêm tình yêu và sự nghiêm túc với nghề.

Sự trở lại của Nhật Kim Anh vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một vai diễn.