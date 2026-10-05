Trekking Hàm Lợn: Khi người trẻ tìm một cuộc hẹn trên đường núi

Những bước chân giữa núi rừng

Tại khu vực núi Hàm Lợn, không khó bắt gặp những người mang theo balo, nước uống và đồ dùng cá nhân, chuẩn bị cho hành trình leo núi. Có người đi một mình, cũng có những nhóm bạn, nhóm đồng nghiệp cùng tham gia. Hoạt động trekking diễn ra vào nhiều ngày trong tuần, song lượng người thường đông hơn vào dịp cuối tuần.

Nhiều bạn trẻ chọn bỏ phố lên rừng để vận động rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Thu Ngân.

Nguyễn Minh Anh, 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, tìm đến Hàm Lợn với mục đích vận động để rèn luyện sức khỏe.

Công việc thường xuyên phải ngồi trước máy tính khiến Minh Anh muốn dành thời gian cho những hoạt động sử dụng nhiều sức lực hơn. Sau một vài lần trekking, cô bắt đầu duy trì việc đi bộ đường dài, leo núi như một hình thức rèn luyện.

“Ngày thường ngồi làm việc khá nhiều nên tôi muốn tìm một hoạt động để cơ thể được vận động. Trekking có lúc mệt, nhưng sau khi hoàn thành cung đường lại thấy khá thoải mái”, Minh Anh chia sẻ.

Theo cô, lợi thế của những cung đường quanh Hà Nội là không cần phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày. Có thể chủ động sắp xếp thời gian tùy theo lịch cá nhân, đi trong ngày rồi trở về.

Với Trần Đức Thành, 31 tuổi, một chuyến trekking còn là cơ hội để thay đổi không gian sau những ngày làm việc trong thành phố.

“Đi trong núi khác hẳn ở thành phố. Có những đoạn mọi người vừa đi vừa nói chuyện, có lúc lại chỉ tập trung vào đường đi. Tôi thích cảm giác mình tạm rời khỏi những công việc thường ngày trong vài tiếng”, Thành cho biết.

Thiên nhiên, thực vật tại cung leo núi Hàm Lợn cũng khiến nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Thu Ngân.

Một cuộc hẹn có thêm trải nghiệm

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Nam, 24 tuổi, đến Hàm Lợn chủ yếu cùng nhóm bạn. Thay vì những cuộc gặp chỉ xoay quanh ăn uống, cà phê, nhóm của Nam thử lựa chọn một hoạt động đòi hỏi nhiều vận động hơn.

“Nhóm tôi có người từng trekking, có người chưa đi bao giờ. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ đi thử cho biết, nhưng sau đó thấy khá vui vì cùng nhau trải qua một hành trình”, Nam kể.

Trong một nhóm, không phải ai cũng có thể lực giống nhau. Có người đi trước, người đi sau, khi một thành viên mệt, cả nhóm dừng lại nghỉ. Những đoạn đường khó cũng trở thành lúc mọi người hỗ trợ nhau.

Leo núi dần trở thành kỉ niệm khó quên đối với các hội nhóm, bạn bè. Ảnh: Thu Ngân.

Nam cho rằng, chính những tình huống đó khiến chuyến đi có thêm nhiều kỷ niệm.

“Bình thường gặp nhau thì nói chuyện, ăn uống là chính. Khi cùng đi một cung đường, mọi người có thêm nhiều chuyện để nhớ. Sau này nhắc lại vẫn có thể kể hôm đó ai mệt trước, ai đi nhanh nhất”, Nam nói.

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe đến mong muốn thay đổi không gian hay đơn giản là tìm một hoạt động chung với bạn bè, mỗi người có một lý do khác nhau để xỏ giày và bắt đầu hành trình.

Trekking vì thế không nhất thiết phải là một chuyến đi dài ngày hay một cuộc “chinh phục” nào đó. Với nhiều người, đó chỉ là một cách vận động, thư giãn và gặp gỡ trong một không gian khác với nhịp sống thường ngày.

Hàm Lợn nhờ vị trí không quá xa trung tâm Hà Nội, đã trở thành một trong những lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi như vậy. Những ngày nghỉ thường có đông người hơn, nhưng các nhóm vẫn tìm đến vào nhiều thời điểm khác nhau tùy theo lịch trình và nhu cầu cá nhân.

Cung đường dễ đi, có thể trở về trong ngày đã trở thành lựa chọn cho nhiều người yêu thích leo núi. Ảnh: Thu Ngân.

Cùng với sự phổ biến của trekking, việc chuẩn bị thể lực phù hợp, mang đủ nước và vật dụng cần thiết, đi theo nhóm và giữ gìn vệ sinh trên đường đi cũng là những điều mỗi người tham gia cần lưu ý. Bởi một chuyến trekking không chỉ nằm ở việc đi được bao xa, mà còn ở cách mỗi người tận hưởng và giữ gìn không gian mình đi qua.