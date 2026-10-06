Tạo đà phát triển từ đầu tư công

Cùng với tiến độ được đẩy nhanh, sự đồng thuận của người dân đang góp phần đưa các dự án sớm phát huy hiệu quả.

Đồng thuận để mở đường

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hà Phạm Hồng Công cho biết: Với phương châm giao thông đi trước mở đường, UBND xã Long Hà đã quyết định đầu tư nâng cấp 9 tuyến đường giao thông có tính chất quan trọng nhằm kết nối liên thông, đồng bộ giữa các khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn và các xã, phường lân cận.

Cán bộ xã Long Hà kiểm tra tiến độ Dự án Xây dựng mới 6 phòng học lầu và công trình phụ Trường THCS Long Tân.

Một trong những tuyến đường trọng điểm, nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân là Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐX02, đoạn từ tiếp giáp lô cao su đến nghĩa trang thôn 7 (nay là thôn Tân Long 2). Dự án có chiều dài hơn 800m, bề rộng nền đường 13m, tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng.

Ông Lê Xuân Hà, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Long 2, xã Long Hà cho biết: Khi triển khai, phần lớn những hộ có nhà ở mặt tiền đều bị ảnh hưởng phải tháo dỡ công trình hàng rào, trụ cổng hoặc vật kiến trúc khác. Tuy nhiên, người dân đều đồng lòng, tự nguyện tháo dỡ, không đòi đền bù.

Một trong những hộ tiên phong bày tỏ đồng thuận với chủ trương nâng cấp, mở đường và tự nguyện tháo dỡ công trình là gia đình ông Trần Văn Thu, thôn Tân Long 2. Toàn bộ mặt tiền của gia đình dài 35m, phạm vi phải giải phóng vào sâu khoảng hơn 2m. Mặc dù trụ cổng và tường rào được xây dựng kiên cố, tuy nhiên gia đình ông vẫn tự nguyện tháo dỡ.

Tương tự, hộ bà Đỗ Thị Du, hàng xóm của ông Thu, cho biết: Gia đình bà có mặt tiền 50m, bị ảnh hưởng khoảng 2-3m. Toàn bộ tường và trụ cổng xây dựng kiên cố, song vì lợi ích chung, gia đình cũng đã hoàn thành tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Cùng với dự án đường ĐX02, UBND xã Long Hà cũng đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác như: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT24; láng nhựa đường kết nối đường Long Tân - Tân Hưng với đường dọc sông Bé; nâng cấp, mở rộng đường ĐH. Long Tân - Thuận Phú; ủi phóng tuyến và xây dựng các hạng mục phụ trợ đường kết nối 2 khu công nghiệp Long Tân - Long Hà...

Tạo nền tảng cho phát triển

Cùng với 9 dự án đường giao thông đang được đầu tư, UBND xã Long Hà đang triển khai 5 dự án đầu tư cho giáo dục. Trong đó, Dự án Xây dựng mới 6 phòng học lầu và công trình phụ Trường THCS Long Tân có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, đang được triển khai với tiến độ nhanh. Dự án từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hướng đến xây dựng Trường THCS Long Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học.

Thầy Phạm Long Thiên, Hiệu trưởng Trường THCS Long Tân, xã Long Hà cho biết: Trường hiện có 16 lớp, 580 học sinh. Do thiếu cơ sở vật chất nên nhà trường phải tổ chức dạy học 1 buổi (sáng 2 khối, chiều 2 khối). Khi dự án này hoàn thành, trường sẽ tổ chức dạy học 2 buổi cho tất cả các lớp.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hà Phạm Hồng Công cho biết thêm: Hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn đang được triển khai khẩn trương, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, nhất là các dự án đường giao thông. Tính đến nay, xã đã giải ngân đạt 84% so với kế hoạch vốn đầu tư công thành phố giao. Qua kiểm tra giám sát, 100% dự án triển khai đều đạt và vượt tiến độ đề ra.

“Để đạt kết quả trên, xã đã làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; xây dựng biểu kế hoạch và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên từng dự án. Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh”- ông Phạm Hồng Công chia sẻ.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhận được sự đồng thuận lớn của người dân. Qua phong trào “Việc nhỏ việc to, dân lo xong hết”, xã đã vận động 246 hộ dân hiến khoảng 23ha đất và tài sản trên đất, ước trị giá hơn 55 tỷ đồng. Sự đồng thuận này góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hà PHẠM HỒNG CÔNG

Những tuyến đường được nâng cấp, mở rộng cùng các công trình trường học được đầu tư đang từng bước làm thay đổi diện mạo xã Long Hà. Đáng chú ý, sự đồng thuận, chung sức của người dân với các chủ trương, quyết sách của địa phương ngày càng được củng cố. Đây là nền tảng để Long Hà phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, tạo đà bứt tốc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.