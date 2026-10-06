TP.HCM sẽ đấu giá lại 5 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trong tháng 10

Các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc khu đất 38,4 ha tại Thủ Thiêm dự kiến được đấu giá trong tháng 10. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất 1.K7.9.HH (trước đây là R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5) thuộc phường An Khánh.

Đây là các lô đất trước đây thuộc khu tái định cư Bình Khánh, nơi có 3.790 căn hộ được xây dựng bằng vốn ngân sách nhưng nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng.

Theo phương án, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 10/2026. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại thời điểm tổ chức đấu giá.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.HCM cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện phương án.

Sở NNMT chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của hồ sơ, thông tin, số liệu, hiện trạng pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất đưa ra đấu giá, đồng thời bảo đảm các tài sản này đủ điều kiện đấu giá theo quy định.

Trước khi tổ chức đấu giá, Sở NNMT sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thuế TP.HCM, UBND phường An Khánh và các đơn vị liên quan rà soát ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hiện trạng và giá trị tài sản gắn liền với đất.

Các cơ quan cũng phải xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm theo đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, tính đủ và không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Hồ sơ đấu giá phải công khai đầy đủ các điều kiện về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Cuộc đấu giá chỉ được tổ chức sau khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định...

5 lô đất trên thuộc khu đất 38,4 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nằm gần trục đường lớn Mai Chí Thọ, cửa ngõ phía đông của TP.HCM. Trên 5 lô này có tổng cộng 3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5. Các công trình được xây dựng bằng vốn ngân sách và hoàn thành từ năm 2015 nhưng nhiều năm không được đưa vào sử dụng.

Đây là một phần trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP.HCM giữ lại 2.924 căn để phục vụ tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong số 5.626 căn còn lại nhằm thu hồi vốn Nhà nước. Tuy nhiên, các căn hộ này đã trải qua ít nhất 4 lần đấu giá nhưng không thành công.

Năm ngoái, TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để tổ chức đấu giá.

Sau đó, một số doanh nghiệp bất động sản lớn như liên danh CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land), Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia và CTCP Địa ốc Bcons (Bcons Land) từng bày tỏ ý định tham gia đấu giá các khu đất này.