Cao điểm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân tộc

Đồng bào Ca Dong tại xã Trà Leng trình diễn điệu múa truyền thống. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đợt cao điểm nhằm rà soát, thu thập, chuẩn hóa, cập nhật và hoàn thiện thông tin, dữ liệu về dân tộc trên địa bàn thành phố; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát nguồn dữ liệu hiện có; xác định, bổ sung những thông tin còn thiếu, chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải đối chiếu, kiểm tra, chuẩn hóa thông tin trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, hạn chế sai sót, trùng lặp.

UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các địa phương có trách nhiệm tổ chức rà soát, thu thập và cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng thông tin. Quá trình triển khai phải gắn với việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định về quản lý, khai thác dữ liệu.

Việc xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về dân tộc được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước hình thành nguồn dữ liệu thống nhất, đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý, theo dõi tình hình dân tộc và triển khai chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.