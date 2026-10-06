Vành đai 5 Vùng Thủ đô: Địa phương cam kết vốn, các ban quản lý dự án xin nhập cuộc

Cơ bản hoàn thành đoạn tuyến đã được cân đối vốn vào năm 2030

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã có tờ trình báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo phương án được thông qua, đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ có quy mô 6 làn xe và đường song hành (Ảnh minh hoạ).

Căn cứ trên cơ sở Nghị quyết được Quốc hội ban hành và đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, phát huy tính chủ động của chính quyền địa phương theo nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", Bộ Xây dựng đề xuất các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đường song hành và tuyến chính cao tốc trên địa bàn địa phương nào, địa phương đó làm cơ quan chủ quản.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 349km thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ. Sơ bộ tổng mức đầu tư 288.268 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được phân chia thành 28 dự án thành phần. Lộ trình thực hiện chuẩn bị đầu tư từ năm 2026; thực hiện từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. Trong đó, các dự án thành phần sử dụng ngân sách trung ương được cân đối vốn giai đoạn 2026 - 2030 cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031. Đối với các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách địa phương, các địa phương căn cứ khả năng cân đối vốn, chủ động triển khai thực hiện.

Riêng dự án thành phần DATP II-3 (Xây dựng đường cao tốc đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng), UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đề nghị giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản.

Đối với các dự án thành phần DATP II-8A (Xây dựng cầu Thái Hà và cầu Sông Luộc) và DATP II-8B (Xây dựng cầu Vĩnh Thịnh) là các dự án xây dựng công trình cầu lớn, đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét giao Bộ làm cơ quan chủ quản.

Về tiến độ thực hiện, Bộ Xây dựng đề xuất các DATP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường cao tốc phạm vi từ cầu Thái Hà đến nút giao với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (dài 116km) trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình được cân đối vốn giai đoạn 2026 - 2030 sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2031.

Đối với các DATP xây dựng đường song hành tương ứng với các đoạn tuyến cao tốc được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030, UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên triển khai bảo đảm thuận lợi cho giao thông dân sinh khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác sử dụng.

Các dự án thành phần còn lại cần triển khai hoàn thiện, đồng bộ với toàn dự án trước năm 2035.

Bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai dự án, bên cạnh đề nghị làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Chính phủ quy định nhiều cơ chế khác.

Cụ thể, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần xây dựng đường cao tốc được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, căn cứ trên quy định của pháp luật.

Chính phủ cho phép UBND các tỉnh, thành phố triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, sớm bàn giao mặt bằng sạch để các nhà thầu triển khai thi công đồng thời trên công trường.

Hai ban quản lý dự án lớn xin nhập cuộc

Đảm nhận vai trò chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, mới đây, Ban QLDA Thăng Long đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, giao cho đơn vị này làm chủ đầu tư dự án thành phần II-8A (Xây dựng cầu Thái Hà và cầu Sông Luộc).

Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đã được Ban QLDA Thăng Long phối hợp triển khai, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ. Việc đề xuất tham gia giai đoạn xây dựng các công trình thuộc dự án cũng nhằm phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và nguồn nhân lực hiện có của đơn vị.

Là một trong những ban quản lý dự án có quy mô lớn, Ban QLDA Đường sắt cũng đã có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Khẳng định năng lực, đơn vị này cho biết thời gian qua đã được Bộ Xây dựng giao quản lý nhiều dự án quan trọng quốc gia và các dự án nhóm A như: cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, DATP 2 cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến tránh QL6 đoạn qua Hào Bình… Các dự án đều bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan, nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng an toàn.

"Nếu được Bộ Xây dựng tin tưởng giao nhiệm vụ, Ban QLDA Đường sắt cam kết huy động tối đa đội ngũ cán bộ, chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất để quản lý dự án; Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng; Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tối ưu hoá chi phí, phát huy hiệu quả đầu tư công", văn bản đề xuất nêu.

Địa phương cam kết bố trí vốn, bảo đảm tiến độ chung

Liên quan đến bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 5, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản phúc đáp Bộ Xây dựng.

Thông tin đáng chú ý được cập nhật là trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 28/9/2026, trong đó thống nhất chủ trương bố trí ngân sách địa phương giai đoạn 2026- 2030 với số vốn khoảng 7.993 tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần qua địa phận tỉnh Hưng Yên.

Là 1 trong 7 tỉnh, thành phố tuyến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua, gửi văn bản đến Bộ Xây dựng, UBND TP Hải Phòng cho biết sẽ chủ động rà soát phạm vi, quy mô để thực hiện GPMB và đầu tư đường song hành, bảo đảm hiệu qủa tổng thể của dự án đến năm 2035.

Địa phương này đồng thời thống nhất việc giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản DATP II-3 (Xây dựng đường cao tốc đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng); giao UBND TP Hải Phòng làm cơ quan chủ quản DATP I-3 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng) và DATP III-3 (Xây dựng đường song hành đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng).