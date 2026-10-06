Đổi thay nhờ sức dân

Các trạm bơm nước ngọt được lắp đặt tại khu vực gần bờ biển và âu neo đậu tàu thuyền để phục vụ người dân.

Những con đường nối dài từ lòng dân

TDP Phú Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập TDP Cự Lại Đông và TDP Cự Lại Nam. Là khu dân cư ven biển, phần lớn người dân gắn bó với nghề đánh bắt hải sản. Từ nhu cầu đi lại, sản xuất, Ban Công tác Mặt trận TDP Phú Hải phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An vận động bà con chung tay hoàn thiện hạ tầng.

Qua khảo sát, bà con đã góp tiền, ngày công để bê tông hóa các tuyến đường từ đường số 8 đến đường số 17, nối dài ra bờ biển, tổng chiều dài 350m, rộng 3m, với kinh phí khoảng 220 triệu đồng. Tuyến đường hoàn thành giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, vận chuyển ngư cụ, đưa phương tiện ra biển phục vụ việc đánh bắt.

Cùng với tuyến đường, 10 bóng đèn điện chiếu sáng được lắp đặt tại khu vực biển và âu neo đậu tàu thuyền Phú Hải, với kinh phí khoảng 40 triệu đồng. Hệ thống chiếu sáng giúp bà con đi lại thuận tiện vào ban đêm, đặc biệt vào mùa mưa bão. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con ngư dân sau mỗi chuyến biển, 11 trạm bơm nước ngọt đã được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 60,5 triệu đồng. Có thêm nguồn nước tại khu vực biển và âu neo đậu, bà con thuận lợi hơn trong việc tắm giặt, vệ sinh sau những giờ lao động trên biển.

Đáng chú ý, khoảng 60% nguồn lực thực hiện các công trình do người dân địa phương đóng góp, 40% kinh phí còn lại đến từ sự ủng hộ của bà con kiều bào ở nước ngoài. Mỗi công trình đáp ứng một nhu cầu thiết thực, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần cùng chung tay xây dựng quê hương trong cộng đồng.

Ông Lê Đức Vận, Tổ trưởng TDP Phú Hải cho biết: “Khi thấy những công trình phục vụ trực tiếp cho việc làm ăn, sinh hoạt, bà con đều đồng tình, sẵn sàng góp công, góp của. Không chỉ vậy, chính người dân còn trở thành cầu nối, vận động người thân, bạn bè đang sinh sống ở nước ngoài cùng chung tay ủng hộ. Nhờ đó, nguồn lực được huy động thêm, góp phần thay đổi diện mạo TDP Phú Hải nói riêng và phường Thuận An nói chung ngày càng khang trang”.

Kiều bào cùng hướng về quê hương

Không chỉ người dân tại địa phương, những người con miền biển Thuận An đang sinh sống ở nước ngoài cũng góp sức xây dựng quê hương. Sau khi các tuyến đường hoàn thành, nguồn lực từ bà con kiều bào tiếp tục được huy động để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

Mô hình cho mượn áo phao miễn phí được triển khai tại các địa điểm thuộc TDP Phú Hải.

Cụ thể, 92 ghế đá được lắp đặt tại khu vực bờ biển và khu neo đậu tàu cá, với kinh phí khoảng 70 triệu đồng. Những hàng ghế trở thành nơi người dân nghỉ ngơi, hóng mát, trò chuyện; đồng thời tạo thêm điểm dừng chân cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại khu vực biển Phú Hải. Cùng với đó, 8 mô hình cho mượn áo phao miễn phí được triển khai, với kinh phí khoảng 30 triệu đồng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên biển.

Ông Huỳnh Văn Tẩn, 73 tuổi, người dân TDP Phú Hải chia sẻ: “Những hàng ghế đá do bà con kiều bào ủng hộ tuy không phải công trình lớn, nhưng mang lại nhiều ý nghĩa. Chiều chiều, bà con ra đây hóng mát, trò chuyện, người lớn tuổi có chỗ nghỉ ngơi, trẻ nhỏ có không gian vui chơi. Qua đó, bà con trong khu dân cư có thêm nơi gặp gỡ, gắn bó với nhau hơn”.

Ông Hoàng Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An chia sẻ: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đóng vai trò là cầu nối, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kết nối các nguồn lực trong cộng đồng và bà con kiều bào. Trên cơ sở đó, các chủ trương, phong trào được cụ thể hóa thành những công trình thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Với phương châm “lấy sức dân để làm lợi cho dân”, người dân vừa là chủ thể tham gia lựa chọn, đóng góp, giám sát, vừa trực tiếp thụ hưởng thành quả.