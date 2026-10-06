Đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri phường Trúc Lâm trước kỳ họp giữa năm 2026.

Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, quy định về hoạt động TXCT đã được quan tâm chỉ đạo xây dựng, ban hành và cụ thể hóa trong quy chế hoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND các cấp đã phối hợp với Ủy ban MTTQ làm tốt công tác chuẩn bị các hội nghị tiếp xúc như: Phối hợp thông tin, tuyên truyền về kế hoạch TXCT; xác định rõ nội dung tiếp xúc trước và sau kỳ họp; thực hiện công khai lịch, chương trình, nội dung TXCT trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri biết, đến dự. MTTQ chủ động nắm bắt, dự báo tình hình Nhân dân trước hội nghị TXCT; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giúp các hội nghị TXCT an toàn, chất lượng.

Tại các hội nghị TXCT, MTTQ các cấp đã mời đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, qua đó tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời các bức xúc trong Nhân dân. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết tại hội nghị, đáp ứng kịp thời mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, góp phần giảm thiểu khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình chính trị tại địa phương, tăng cường đồng thuận xã hội.

Trong các cuộc tiếp xúc, cử tri đã thẳng thắn trao đổi, góp ý, phản biện, qua đó mối liên hệ giữa Nhân dân với đại biểu ngày càng gắn kết, chất lượng góp ý vào các chính sách ngày càng nâng cao. Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ các cấp từng bước đổi mới theo hướng tổng hợp phải khách quan, lựa chọn lĩnh vực, xác minh tính xác thực của ý kiến cử tri, phân loại ý kiến theo phân cấp, ý kiến đề xuất của tập thể, ý kiến đề nghị cho cá nhân, bảo đảm không bỏ sót kiến nghị của cử tri để gửi tới các cơ quan chức năng giải quyết. Qua đó đã tránh được việc tổng hợp chồng chéo, giảm được thời gian tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Ngoài tiếp xúc tại hội nghị, các đại biểu HĐND còn tiếp xúc thông qua gặp gỡ tại thôn, bản, tổ dân phố để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu trong tiếp xúc đã nâng lên theo hướng đi vào những vấn đề cụ thể, sát với nội dung kỳ họp và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, hầu hết đại biểu còn trực tiếp thông tin, trao đổi lại, giải đáp rõ về các kiến nghị đã được cơ quan chức năng giải quyết, góp phần hạn chế việc cử tri kiến nghị nhiều lần.

Cụ thể, cử tri xã Hà Trung đề nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý khối lượng nổ mìn của các mỏ khai thác đá trên địa bàn đảm bảo không gây ô nhiễm tiếng ồn và bụi đá vào khu dân cư Thành Môn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, tổ chức hội nghị và kiểm tra thực tế. Tại hội nghị, 2 công ty khai thác mỏ đã cam kết phối hợp với cử tri và Nhân dân thôn Thành Môn khắc phục các kiến nghị, đề xuất phù hợp của các hộ dân. UBND xã, Công an xã Hà Trung và các đơn vị liên quan giám sát quá trình thực hiện. Hay cử tri phường Nguyệt Viên đề nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp đường tỉnh 510, do mặt đường hẹp, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo đó, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn chế, chưa đủ cân đối cho việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường, nên hàng năm ngoài việc tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa cục bộ hư hỏng nền mặt đường... Sở Xây dựng đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí để khắc phục các hư hỏng trên tuyến trong các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, cấp bách, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động TXCT trong thời gian tới, Thường trực HĐND các cấp tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch TXCT theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đa dạng, mở rộng thành phần cử tri, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp, thuận lợi để cử tri tham dự, nhằm giúp đại biểu nắm bắt đầy đủ thông tin đa chiều, khách quan thực tiễn. Đổi mới, phát huy hiệu quả hội nghị TXCT trước và sau kỳ họp; điều chỉnh hợp lý nội dung, chương trình hội nghị TXCT khi cần thiết; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuyển, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.