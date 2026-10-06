Ninh Bình: Kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh du lịch, lưu trú tại Tràng An, Tam Cốc

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến hoạt động xây dựng trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất… gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Ninh Bình

Ngày 22.9.2026, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản số 6739/UBND-VP5 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch trên địa bàn.

Trong đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi: trộm cắp, lừa đảo, ép giá, chèo kéo, đeo bám khách du lịch; các hành vi vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm;

Các vi phạm về thuế, hoá đơn; các hành vi liên quan đến hoạt động xây dựng trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất… gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Ninh Bình.

Cùng với đó, giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm theo thẩm quyền việc chấp hành quy định pháp luật và duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch (lữ hành, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, khu, điểm du lịch), kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất và kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, nhất là trong khu vực vùng lõi, vùng đệm di sản.

Sẽ xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch, làm phá vỡ kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và các thung lũng đá vôi đặc trưng trong vùng di sản

Đồng thời, giao Sở NN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các cơ sở lưu trú (khách sạn, homestay) tại vùng lõi, vùng đệm của Di sản Tràng An, Tam Cốc, Vân Long.

Giám sát chặt chẽ các cơ sở lưu trú đầu tư, vận hành hệ thống xử lý nước thải cục bộ đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Xử lý nghiêm các vi phạm xả thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt, kênh rạch du lịch.

Quản lý nghiêm ngặt các hoạt động du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng.

Ngoài ra, giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch, làm phá vỡ kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và các thung lũng đá vôi đặc trưng.

Đối với UBND các xã, phường, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh lưu trú du lịch, kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm những trường hợp vi phạm, nhất là sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trái phép.

Đồng thời, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch, trật tự xây dựng, đất đai và vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.