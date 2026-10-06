Hà Tĩnh: Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng lên gần 73.000ha

Ngày 2.10.2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg phê duyệt mở rộng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quyết định, KKT Vũng Áng sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha, gồm 57.998ha đất liền và 15.000ha mặt biển. So với quy mô khoảng 22.781ha trước đây, diện tích KKT được mở rộng hơn 3 lần.

Một góc cầu cảng Formosa tại KKT Vũng Áng

Phần đất liền bao gồm toàn bộ diện tích các xã, phường Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn.

Phần mặt nước được mở rộng với quy mô khoảng 15.000ha. Ranh giới KKT sau mở rộng phía Bắc và Đông Bắc giáp Biển Đông, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp Biển Đông và phía Tây giáp xã Kỳ Lạc cùng một phần xã Kỳ Văn.

Theo định hướng được phê duyệt, KKT Vũng Áng được phát triển thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng, cũng như các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.

KKT được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn với khai thác hiệu quả khu bến cảng Vũng Áng - Sơn Dương cùng hệ thống đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Một góc cảng Sơn Dương thuộc KKT Vũng Áng

Các trụ cột phát triển gồm công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; thương mại và dịch vụ.

Trong đó, định hướng là phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Đồng thời phát triển logistics, vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế và các dịch vụ chất lượng cao.

Quyết định cũng đặt mục tiêu nghiên cứu triển khai những mô hình mới như khu thương mại tự do, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

KKT Vũng Áng được định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Nam của Hà Tĩnh, tăng cường liên kết phát triển vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

KKT này cũng được xác định là đầu mối giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của Bắc Trung Bộ, là cửa ngõ kết nối khu vực Trung, Thượng Lào và Đông Bắc Thái Lan với miền Trung và Việt Nam.

Lộ trình phát triển KKT Vũng Áng được chia thành ba giai đoạn:

Giai đoạn 2026 - 2027, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành Quy hoạch chung KKT mở rộng và một số quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại các khu vực quan trọng; xây dựng, khởi công một số công trình hạ tầng lớn và đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2028 - 2030, tập trung vận hành các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trên toàn khu kinh tế, đồng thời thu hút thêm các dự án đầu tư và nghiên cứu các mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới.

Giai đoạn 2031 - 2050, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh đô thị hóa, hướng tới hình thành không gian đô thị xanh, thông minh với các dịch vụ chất lượng cao.

Theo quyết định, UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan đến Đề án mở rộng KKT Vũng Áng; đồng thời tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế.

Tỉnh được yêu cầu rà soát, bảo đảm các chỉ tiêu sử dụng đất trong KKT phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng phương án huy động vốn, phân kỳ đầu tư và danh mục các dự án ưu tiên, nhất là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giao thông kết nối.

Theo số liệu thống kê, KKT Vũng Áng đang tạo việc làm cho trên 25.600 lao động, trong đó có khoảng 24.400 lao động trong nước và 1.200 lao động nước ngoài

Cùng với phát triển kinh tế, Hà Tĩnh phải chú trọng giải quyết an sinh xã hội, chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất; bảo vệ môi trường, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng và xả thải, chủ động phòng ngừa thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tỉnh cũng có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng; lập và phê duyệt quy hoạch các phân khu chức năng, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động; bảo đảm không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa và hoạt động tôn giáo của người dân.

Việc thu hút đầu tư phải được thực hiện có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết, lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của vùng, của tỉnh.

Thủ tướng giao các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai Đề án mở rộng KKT Vũng Áng; đồng thời thực hiện quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình phát triển KKT theo lĩnh vực được phân công.