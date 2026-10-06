Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Người dân xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) được các cơ quan giải quyết thủ tục, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng khu công nghiệp Hòa Ninh trong một buổi làm việc.

“5 tại chỗ” là sáng kiến mới của xã Bà Nà, TP Đà Nẵng trước thực tiễn địa phương phải giải quyết gần 4.800 hồ sơ đền bù giải tỏa trong năm 2026 để có mặt bằng sạch phục vụ các công trình quy mô lớn, dự án trọng điểm của thành phố. Số lượng hồ sơ giải phóng mặt bằng nhiều nhất TP Đà Nẵng kéo theo áp lực tác động trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của nhiều hộ dân.

Ông Phan Văn Tôn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Nà cho biết, muốn đẩy nhanh tiến độ dự án thì trước hết phải làm tốt công tác dân vận, gần dân, lắng nghe dân, rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ, giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng và tạo được sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Bên cạnh duy trì tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết đơn thư, lãnh đạo xã Bà Nà đặc biệt chú trọng thường xuyên xuống cơ sở, đối thoại trực tiếp với các hộ dân vùng dự án. Từ thực tế cho thấy qua tiếp dân, nhiều vấn đề được giải thích từ đầu, các kiến nghị được xử lý, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Do đó, xã Bà Nà đã đi thêm một bước, đưa chính quyền đến với người dân để phục vụ tận nơi.

Đơn cử tại dự án trọng điểm Khu công nghiệp (KCN) Hòa Ninh có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, cần thu hồi 400ha đất của hơn 3.000 hồ sơ, ảnh hưởng đến 538 hộ dân, 1.400 nhân khẩu tại các thôn Hòa Trung, Trung Nghĩa, thôn 1 và thôn 5.

Trước yêu cầu tiến độ nhanh. UBND xã chủ động phối hợp triển khai mô hình “5 tại chỗ” trong giải phóng mặt bằng nhằm tập trung các đơn vị liên quan, các khâu công việc và người dân tại cùng một địa điểm. Mục đích xử lý liên hoàn những vấn đề đủ điều kiện, hạn chế tình trạng người dân đi lại nhiều lần, liên hệ nhiều cơ quan để giải quyết từng thủ tục. “5 tại chỗ” gồm: Tiếp công dân, đối thoại, giải thích chính sách tại chỗ; Hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục theo thỏa thuận, ủy quyền tại chỗ; Trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại chỗ; Mở tài khoản, gửi tiền tại chỗ theo nhu cầu người dân; Bàn giao mặt bằng tại chỗ.

Ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Bà Nà cho biết, qua thí điểm mô hình tại dự án KCN Hòa Ninh cho thấy nhiều ưu điểm rõ nét. Thay vì để người dân đi tìm nhiều cơ quan để giải quyết một hồ sơ, xã chủ động tập hợp các đơn vị liên quan về một chỗ để cùng giải quyết công việc cho nhân dân.

Người dân trực tiếp kiến nghị gỡ vướng, các cơ quan có trách nhiệm cùng có mặt, giải thích, xử lý ngay, chấm dứt việc luân chuyển hồ sơ, tiết kiệm thời gian. Những vướng mắc chưa thể giải quyết tại chỗ cũng xác định rõ cơ quan chủ trì tiếp tục xử lý và theo dõi đến khi có kết quả, không để “5 tại chỗ” chỉ dừng ở việc ghi nhận. Đến nay, xã Bà Nà đã tổ chức 7 đợt thực hiện “5 tại chỗ”, giải quyết bàn giao mặt bằng sạch tại chỗ 278/375 hộ dân, đạt tỷ lệ gần 75%.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 4 cho biết, “5 tại chỗ” đã nâng cao hiệu quả phối hợp với UBND xã Bà Nà, các bên liên quan nắm sát tình hình, kịp thời giải quyết vướng mắc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. “Điểm nổi bật của mô hình không chỉ rút ngắn tiến độ khi giải quyết dứt điểm hồ sơ đủ điều kiện chỉ trong 1 lần làm việc, mà còn ở sự thay đổi cách thức phục vụ người dân. Đó là sự có mặt của tất cả các đơn vị liên quan quyền lợi của người dân đã làm rõ trách nhiệm giải quyết, tạo niềm tin và sự đồng thuận” - ông Tuấn nói.

Ông Phan Văn Tôn - Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà cho biết, mô hình “5 tại chỗ” trong giải phóng mặt bằng tiếp tục được nhân rộng áp dụng giai đoạn 2026-2030 cho các dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn; để không chỉ đẩy nhanh tiến độ mà còn trở thành phương thức dân vận chính quyền gần dân, sát dân, đặt quyền lợi của người dân làm trung tâm; để mỗi mặt bằng được bàn giao không chỉ góp phần hoàn thành dự án, mà còn là kết quả của sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Đồng thời “5 tại chỗ” được đăng ký là mô hình “Dân vận khéo” khẳng định vai trò chủ động, linh hoạt của chính quyền, tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.