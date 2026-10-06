Quảng Trị chi gần 1.800 tỷ đồng tạo động lực mới phát triển du lịch biển Nhật Lệ

Quảng Trị ưu tiên phát triển hạ tầng ven biển Đồng Hới với tầm nhìn dài hạn, định hướng không gian đô thị mở rộng ra hướng biển. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Với lợi thế bãi biển đẹp, nằm liền kề trung tâm đô thị Đồng Hới, biển Nhật Lệ được xác định là một trong những không gian có tiềm năng tạo điểm nhấn cho du lịch Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh quy hoạch, chỉnh trang khu vực này theo hướng hình thành không gian du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí ven biển đồng bộ, gắn với yêu cầu chuẩn bị các điều kiện phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027.

Theo dự thảo quy hoạch chi tiết mở rộng đường Trương Pháp và chỉnh trang, phát triển không gian biển Nhật Lệ, khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 96ha, thuộc địa bàn các phường Đồng Hới và Đồng Thuận, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.800 tỷ đồng. Đường Trương Pháp được định hướng trở thành trục hạ tầng và cảnh quan; phía Đông ưu tiên không gian công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm; phía Tây tổ chức đô thị, dịch vụ, bãi đỗ xe và các chức năng tạo sức sống cho khu vực.

Định hướng này nhằm khai thác tốt hơn giá trị cảnh quan biển Nhật Lệ, thay vì chỉ dựa vào hoạt động tắm biển theo mùa. Không gian công cộng, dịch vụ, vui chơi giải trí, ẩm thực và kinh tế đêm được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm, tăng thời gian trải nghiệm và khả năng lưu trú của du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ về chỉnh trang, phát triển khu vực bãi biển Nhật Lệ và quy hoạch hai bên tuyến đường Trương Pháp. Ông Phan Phong Phú nhấn mạnh, các phương án quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế biển, đồng thời tạo điểm nhấn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với quy hoạch, các sở, ngành cần hỗ trợ tối đa địa phương trong việc sắp xếp, di dời các nhà hàng, hộ kinh doanh khu vực bãi biển, bảo đảm đúng quy định pháp luật và ổn định sinh kế bền vững cho người dân bị ảnh hưởng. Trước mắt, tỉnh Quảng Trị tập trung hoàn thiện mặt bằng và phương án xây dựng các công trình phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027.

Một trong những vấn đề cần giải quyết là việc sắp xếp, di dời 29 hộ kinh doanh tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2. Theo báo cáo của phường Đồng Hới, khu vực này có hơn 20.000m2 đất thương mại, dịch vụ và khoảng 7.000m2 diện tích ngoài đất cho thuê. Địa phương đã thông báo chấm dứt hợp đồng, kết thúc hoạt động và xây dựng kế hoạch thu hồi, chỉnh trang, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 15/11/2026.

Du khách hào hứng khi tắm tại bãi biển Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ở khu vực biển Nhật Lệ và Quảng trường Bảo Ninh 1, phường Đồng Hới cũng đang xây dựng phương án giải tỏa, bố trí lại cơ sở kinh doanh ẩm thực hải sản đối với 75 hộ. Địa phương đồng thời nghiên cứu quy hoạch khu kinh doanh thay thế nhằm ổn định sinh kế cho người dân, tránh tình trạng chỉnh trang không gian nhưng làm gián đoạn hoạt động dịch vụ và đời sống của các hộ kinh doanh.

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng cho rằng, hiệu quả chỉnh trang cần được đánh giá từ diện mạo đô thị và mức độ hài lòng của người dân, du khách. Địa phương đang nghiên cứu đề xuất các điểm nhấn cảnh quan, cây xanh, chiếu sáng, điểm check-in và hạ tầng phục vụ du lịch theo hướng thiết thực, đồng bộ, phù hợp quy hoạch và nguồn lực.

Việc tổ chức lại không gian ven biển Nhật Lệ vì vậy không chỉ nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng khai thác quanh năm. Lợi thế của Nhật Lệ là vừa có cảnh quan biển, vừa nằm trong khu vực đô thị, thuận lợi kết nối với hệ thống lưu trú, dịch vụ, ẩm thực và các điểm tham quan.

Trong bối cảnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027, việc hình thành một không gian biển đồng bộ, có điểm nhấn và khả năng tổ chức nhiều hoạt động du lịch càng có ý nghĩa. Nếu quy hoạch, hạ tầng và sản phẩm được triển khai đồng bộ, Nhật Lệ có thể chuyển từ một điểm tắm biển quen thuộc thành không gian du lịch-dịch vụ hoạt động cả ngày và nhiều thời điểm trong năm, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Trị./.