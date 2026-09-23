Tăng tốc thi công dự án Vành đai 3

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, hiện các nhà thầu đang gấp rút triển khai thi công ngoài hiện trường trên phần mặt bằng đã được bàn giao để đưa công trình về đích đúng hạn vào quý III/2027.

Theo Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh Đào Ngọc Huân (chủ đầu tư dự án), dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh có chiều dài khoảng 14,9km, quy mô mặt cắt ngang từ 61 đến 85m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 đường song hành. Ảnh: Thanh Hà

Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, có vai trò hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Bắc Thủ đô, tăng cường kết nối giữa các khu đô thị, khu công nghiệp với những tuyến giao thông huyết mạch. Các nhà thầu đã tập trung một lượng lớn vật liệu để phục vụ thi công dự án. Ảnh: Thanh Hà

Dự án gồm hai thành phần. Trong đó, dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 6.631 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Hà

Một lượng lớn máy móc được triển khai thi công tuyến đường. Ảnh: Thanh Hà

Những đoạn đường vừa được đổ đất nền đã được xe lu lèn cẩn thận. Ảnh: Thanh Hà

Theo ông Lưu Quang Đức, Giám đốc điều hành dự án, Công ty Cổ phần Nhân Bình, đơn vị đang thi công tuyến đường Vành đai 3, nhà thầu đang tập trung tối đa máy móc và nhân lực để thi công tuyến đường. Vật tư, vật liệu được đơn vị nhập 24/24 để đáp ứng nhu cầu thi công liên tục nhằm đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với thi công mặt đường, hệ thống cống cũng đang được lắp đặt một cách đồng bộ. Ảnh: Thanh Hà

Công nhân thi công cống sau khi được lắp đặt. Ảnh: Thanh Hà

Nhiều vật tư kỹ thuật được tập kết ngay trong dự án để sẵn sàng lắp đặt ngay khi đủ điều kiện. Ảnh: Thanh Hà

Một số đoạn đã được thảm cấp phối mặt đường. Ảnh: Thanh Hà

Ban Quản lý Đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh cũng cho biết, cùng với việc tăng nguồn lực tại công trường, công tác điều hành cũng được siết chặt, sản lượng thi công sẽ được kiểm soát theo từng ngày. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời nhận diện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Ảnh: Thanh Hà