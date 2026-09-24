Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón diễn ra trang trọng tại Phủ Toàn quyền. Sau những nghi thức đón tiếp trọng thể, Toàn quyền Canada Louise Arbour và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu với báo chí.

Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ sự vui mừng và nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia.

Bà Louise Arbour nhấn mạnh, Canada và Việt Nam cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác. Mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada với những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội Canada.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Ottawa. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định chuyến thăm là dịp để hai bên cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai, Toàn quyền Canada Louise Arbour cho rằng, trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.

Bày tỏ vui mừng có chuyến thăm cấp Nhà nước tới đất nước Canada tươi đẹp và mến khách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Bà Toàn quyền Louise Arbour, Ngài Thủ tướng Mark Carney, Chính phủ và Nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, thân tình dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện (tháng 11/2017), quan hệ Việt Nam-Canada đã có những bước tiến quan trọng; tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. (Ảnh: TTTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới bà con kiều bào lời thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn chân thành; cộng đồng người Việt Nam tại Canada đã có sự đóng góp tích cực vào thành quả của mối quan hệ giữa hai nước; chúc bà con luôn mạnh khỏe, thành công, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam và Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam-Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất và hiệu quả hơn.

Diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác mới, chuyến thăm sẽ góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác được tích lũy trong thời gian qua thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đồng thời truyền tải thông điệp về sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada.

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour.