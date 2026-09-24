TP Hồ Chí Minh: Cuộc gọi cấp cứu 115 tăng kỷ lục trong những ngày mưa ngập

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, từ ngày 14 đến ngày 22/9, Tổng đài tiếp nhận 15.684 cuộc gọi, trung bình hơn 1.740 cuộc/ngày, tăng gần 16% so với mức hoạt động bình quân trước đó. Đáng chú ý, riêng ngày 19/9, Tổng đài 115 ghi nhận 2.003 cuộc gọi trong một ngày, lần đầu vượt mốc 2.000 cuộc gọi/ngày.

Mưa lớn kéo dài, Tổng đài 115 TP Hồ Chí Minh lần đầu vượt mốc 2.000 cuộc gọi/ngày.

Trong 9 ngày qua, Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố ghi nhận 1.482 cuộc gọi có dấu hiệu cấp cứu. Toàn mạng lưới cấp cứu thực hiện 1.242 lượt xuất xe, trung bình 138 lượt/ngày, tăng gần 10% so với mức bình quân trước đó.

Các cuộc gọi có dấu hiệu cấp cứu được ghi nhận trong nhiều tình huống như bất tỉnh, tai nạn, khó thở, đột quỵ não, ngưng tim, cấp cứu do cháy nhà, đa chấn thương, các vấn đề tâm thần. Ngoài ra còn có các trường hợp co giật, động kinh, chóng mặt và những tình trạng cấp cứu khác.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, thực tế hoạt động cấp cứu cho thấy những ngày mưa lớn thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Trong đó có tai nạn giao thông do đường trơn, ngập nước, hạn chế tầm nhìn; cây xanh, cành cây, bảng hiệu đổ hoặc rơi; té ngã khi di chuyển qua vùng ngập; nguy cơ đuối nước, nước cuốn...

Đặc biệt, điện giật là nguy cơ cần được lưu ý không chỉ ngoài đường mà ngay trong nhà khi nước ngập tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn hoặc thiết bị điện.

Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố khuyến cáo khi trời mưa lớn, người dân nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách khi tham gia giao thông; không cố đi qua nơi ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc không nhìn rõ mặt đường. Người dân cũng cần tránh đứng dưới cây lớn, cột điện, bảng quảng cáo.

Khi nhà bị ngập, cần đặc biệt thận trọng với nguồn điện, không tiếp xúc với thiết bị điện hoặc vùng nước nghi có rò điện khi chưa bảo đảm an toàn. Các gia đình cần chú ý hơn đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển.

Khi gặp người bị nạn, người dân cần bảo đảm an toàn cho chính mình trước khi hỗ trợ, nhất là trong môi trường ngập nước, có điện hoặc dòng nước chảy mạnh. Trung tâm Cấp cứu 115 lưu ý không để một người gặp nạn trở thành hai người gặp nạn.

Khi có tình huống cấp cứu, người dân cần gọi 115 sớm, cung cấp chính xác vị trí, tình trạng nạn nhân và các nguy hiểm tại hiện trường, đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên Tổng đài.

Trong những ngày lượng cuộc gọi tăng cao, Trung tâm Cấp cứu 115 đề nghị người dân sử dụng đầu số 115 đúng mục đích, trao đổi ngắn gọn, chính xác để dành đường dây cho những trường hợp thực sự cần cấp cứu.

Trung tâm Cấp cứu 115 lưu ý thêm, mưa lớn có thể còn tiếp diễn, người dân cần chủ động bảo đảm an toàn trong đi lại, sinh hoạt; đồng thời thận trọng khi hỗ trợ người gặp nạn để hạn chế những tình huống nguy hiểm phát sinh.