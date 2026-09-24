Xã Phú Thành: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị.

Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Thạch Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Văn Thơm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các ấp trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã được triển khai toàn diện với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật như thu ngân sách nhà nước đạt trên 21 tỷ đồng; thành lập mới 19 doanh nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,9%; 100% văn bản đến, đi được xử lý trên môi trường điện tử.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định với hơn 1.842 ha vụ đông xuân và vụ hè thu 2026 xuống giống hơn 1.843 ha; đồng thời đẩy mạnh các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lúa chất lượng cao, giảm phát thải. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 5.455 hồ sơ, giải quyết đạt 98,94%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số chỉ tiêu còn thấp như: Chi ngân sách địa phương đạt trên 61%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 69%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 84%.

Về xây dựng nông thôn mới, xã đạt 36/47 chỉ tiêu, còn 11 chỉ tiêu chưa đạt cần tập trung tháo gỡ về quy hoạch, giao thông, phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục, y tế và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khắc phục các chỉ tiêu còn thấp, tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công, thu - chi ngân sách, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giữ vững an ninh, trật tự cần được triển khai đồng bộ, trọng tâm, chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.