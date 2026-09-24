Sức mạnh kỷ cương và dấu ấn nửa thế kỷ 'gác cổng' pháp lý của Ngành Pháp chế Quân đội

Trải qua hơn tám thập kỷ kiên cường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt nguồn từ ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, lòng yêu nước nồng nàn và kỷ luật thép tự giác, nghiêm minh. Kỷ luật đã làm nên sức mạnh quân đội và pháp luật chính là nền tảng vững chắc để nhân lên sức mạnh ấy. Dòng chảy kỷ cương song hành cùng từng bước chân người lính từ ngày đầu thành lập quân đội, đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại, kết tinh thành chuẩn mực và bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ. Trên nền tảng cội nguồn vững chắc đó, nửa thế kỷ qua, tổ chức Pháp chế chuyên trách không ngừng lớn mạnh, đảm đương sứ mệnh kiến tạo hành lang, gác cổng pháp lý, để kỷ cương mở lối quân hành.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng; đại diện các cơ quan Ban, Bộ, Ngành Trung ương; cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; các nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng, nguyên lãnh đạo Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng.

Không gian nghệ thuật được kết cấu chặt chẽ qua ba chương nội dung xuyên suốt: Chương 1 “Khởi nguồn vinh quang dưới cờ quyết thắng”, Chương 2 “Kiến tạo hành lang, gác cổng pháp lý”, và Chương 3 “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên mới”. Qua đó, chương trình đã khắc họa đậm nét vai trò nòng cốt của Ngành Pháp chế Quân đội trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách quốc phòng.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc hoàn thiện thể chế được xác định là động lực, nguồn lực đột phá phát triển. Trọng trách đặt lên vai những người lính Pháp chế Quân đội càng nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Nửa thế kỷ rèn luyện bản lĩnh và khẳng định trí tuệ, Ngành Pháp chế Quân đội tiếp tục kiên định vị thế người kiến tạo hành lang pháp lý, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một số hình ảnh chương trình: