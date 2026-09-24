Hà Nội thí điểm giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân kể từ ngày 27-9. Ảnh: Phan Anh.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, tốc độ tối đa tại làn ô tô sát dải phân cách giữa trên cầu Nhật Tân được điều chỉnh từ 90km/h xuống 80km/h theo cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại giữ tốc độ tối đa 80km/h; làn dành cho xe máy và xe đạp giữ mức 40km/h.

Các phương tiện qua cầu phải tuân thủ hệ thống biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe. Thời gian thí điểm từ ngày 27-9-2026 đến hết ngày 27-3-2027.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu bổ sung vạch xác định khoảng cách xe trên các làn ô tô theo cả hai chiều, kết hợp lắp đặt biển báo khoảng cách, hoàn thành trước ngày 27-9. Đơn vị này cũng phối hợp điều chỉnh đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận theo lưu lượng phương tiện và theo dõi, đánh giá kết quả thí điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền để người điều khiển phương tiện chủ động điều chỉnh tốc độ, bảo đảm khoảng cách an toàn.

“Phương án được triển khai nhằm tăng cường an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trên cầu Nhật Tân. Sau thời gian thí điểm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá kết quả để xem xét điều chỉnh phương án phù hợp” - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết.