Việt Nam - Hungary phát huy thế mạnh và cơ hội hợp tác mới

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những thay đổi sâu sắc, khó lường, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó Hungary là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ mọi mặt với Hungary.

Đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Baloghdi Tibor trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary trong thời gian qua, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đề nghị Đại sứ và Đại sứ quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao hai nước đôn đốc, thúc đẩy và hỗ trợ các cơ quan, bộ, ngành hai bên triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, tham mưu các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước, cũng như các thế mạnh và cơ hội hợp tác mới, nâng cao hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, dược phẩm…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đại sứ Baloghdi Tibor cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định lãnh đạo mới của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hungary tiếp tục chính sách coi trọng và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của Hungary tại khu vực, nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary và phát huy vai trò điều phối của hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thu xếp, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, duy trì cơ chế tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao và phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hungary để sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỷ USD/năm, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu để kịp thời bổ sung cho nhau, góp phần nâng cao tự chủ chiến lược và phục vụ lợi ích phát triển lâu dài, bền vững của mỗi nước.

Hai bên nhấn mạnh, giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống và có nhiều tiềm năng giữa hai nước với hơn 3.000 cán bộ khoa học, chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Hungary, hiện đang đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; nhất trí sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận song phương về cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam và sớm trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này thời gian tới, bao gồm cả đào tạo cán bộ chuyên ngành luật và một số chuyên ngành khác.