Tái khởi động dự án cầu chậm tiến độ ở Huế, nhà thầu mới được giao 'chạy nước rút'

Như Người Đưa Tin đã đăng tải, dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m kết nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương ở Huế từng do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thi công. Do chậm tiến độ, hợp đồng với nhà thầu này đã được chấm dứt.

Từ tháng 7/2026, chủ đầu tư triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới đối với phần khối lượng còn lại của dự án. Kết quả, Công ty Cổ phần Đồng Thuận Hà trúng thầu thi công với giá hơn 33,83 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng.

Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên - Huế, phần lớn khối lượng còn lại tập trung tại hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ. Sau khi tiếp nhận công trường, nhà thầu mới đã bắt đầu triển khai thi công và lao thêm 4 dầm cầu, nâng tổng số dầm đã được lao lên 16/40 dầm.

Ghi nhận của PV ngày 23-24/9 cho thấy, tại công trường, đơn vị thi công đã triển khai một số công việc chuẩn bị như lắp đặt biển báo, di chuyển các khối kiện phục vụ thi công và tổ chức lại mặt bằng. Tuy nhiên, do những ngày qua tại Huế xuất hiện mưa lớn, việc triển khai thi công đồng bộ tại một số vị trí vẫn chưa được thực hiện.

Do trong thời gian dài không thi công, phơi nắng mưa, nhiều cấu kiện sắt thép dầm cầu đã rỉ sét, đổi màu.

Trong khi đó, tại hạng mục cầu qua sông Như Ý thuộc gói thầu, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, trong đó có lắp đặt lan can và lát đá vỉa hè trên mặt cầu.

Ngày 22/9, kiểm tra thực tế tại dự án cầu Vỹ Dạ và đường dẫn hai đầu cầu, Chủ tịch UBND Tp.Huế Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, yêu cầu tập trung hoàn thành cầu Vỹ Dạ và đường dẫn hai đầu cầu trước dịp Tết Nguyên đán, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn trong quá trình thi công và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực.

Chủ tịch UBND Tp.Huế cũng yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ của từng hạng mục, chủ động tổ chức thi công linh hoạt theo điều kiện thực tế; tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, mặt bằng và các điều kiện cho phép để triển khai công việc. Đối với những vị trí đủ điều kiện, các đơn vị phải tổ chức thi công liên tục, đồng thời kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương thuộc gói thầu số 28, nằm trong khuôn khổ Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế. Gói thầu có tổng giá trị hợp đồng hơn 114 tỷ đồng, trước đây do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đảm nhận thi công. Công trình được khởi công ngày 6/7/2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, thời gian thực hiện dự án được gia hạn đến cuối năm 2025. Đến hết năm 2025, công trình vẫn chưa thể hoàn thành. Chủ đầu tư tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 6/2026. Sau đó, hợp đồng với nhà thầu cũ được chấm dứt và phần khối lượng còn lại được tổ chức đấu thầu lại.