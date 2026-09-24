Cầu Nhật Lệ 3 đạt 96% khối lượng, phấn đấu thông xe trong tháng 12

Ngày 24/9, ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2 (cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu), Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nhận bàn giao phần mặt bằng cuối cùng, Chủ đầu tư cùng nhà thầu đã nỗ lực thi công những hạng mục còn lại đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Theo Chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, Dự án đã hoàn thành 96% khối lượng.

"Mặc dù vậy, dự án đang phải đối mặt với thách thức lớn từ thời tiết do những tháng cuối năm trùng với mùa mưa tại khu vực. Công tác thảm bê tông nhựa và hoàn thiện nền đường gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu tối ưu hóa các biện pháp thi công, tận dụng những ngày tạnh ráo để quyết đưa dự án về đích vào tháng 12/2026", ông Nguyễn Việt Vương nhấn mạnh.

Các hạng mục thuộc Cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thành.

Dự án do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, nhà thầu thi công là Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương. Dự án khởi công tháng 5/2023, hoàn thành tháng 12/2026.

Theo ông Nguyễn Việt Vương, dự án đã hoàn thành thi công cầu Nhật Lệ 3, tuyến đường đầu cầu phía xã Quảng Ninh và cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa đường dẫn đoạn phía Bảo Ninh với chiều dài khoảng 1,8/2,2km. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 96% khối lượng.

Trước đó, do vướng mặt bằng để hoàn thiện đường dẫn phía đông nên không thể thông xe.

Đến tháng 7/2026, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 19 hộ dân hoàn tất. Nhà thầu bắt đầu thi công những hạng mục cuối cùng.

Cầu Nhật Lệ 3 là công trình kiến trúc quy mô, được xác định là cầu vòm thép cao nhất tại địa phương. Điểm nhấn độc đáo của dự án là thiết kế ba vòm thép màu trắng uốn lượn có tổng trọng lượng lên tới 2.000 tấn. Để định hình nên kết cấu này, đơn vị thi công đã phải huy động thiết bị siêu trường siêu trọng, bao gồm cẩu đặc chủng tải trọng 800 tấn đặt trên hệ xà lan 5.000 tấn để lắp dựng. Điểm cao nhất của vòm thép đạt khoảng 50m so với mặt nước và cách mặt cầu 37m.

Cầu Nhật Lệ 3 là công trình kiến trúc quy mô, được xác định là cầu vòm thép cao nhất tại địa phương.

Điểm nhấn độc đáo của dự án là thiết kế ba vòm thép màu trắng uốn lượn có tổng trọng lượng lên tới 2.000 tấn.

Kiến trúc cây cầu được khơi nguồn từ ý tưởng chủ đạo “Hùng vĩ Quảng Bình”, mô phỏng những rặng núi đá vôi soi bóng xuống dòng sông Nhật Lệ uốn khúc. Nhịp điệu uốn lượn mềm mại nhưng mạnh mẽ của các vòm thép hòa cùng cảnh quan sông nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc sống động ngay lòng đô thị.

Cây cầu hoàn thiện nhưng chưa thể khai thác, phải đóng cầu ở đầu phía tây.

Khi đưa vào khai thác, Dự án giải quyết triệt để bài toán kết nối giao thông liên vùng.

Khi đưa vào khai thác, Dự án giải quyết triệt để bài toán kết nối giao thông liên vùng.

Khi chính thức thông xe và đưa vào khai thác, cầu Nhật Lệ 3 không chỉ giải quyết triệt để bài toán kết nối giao thông liên vùng mà còn là điểm nhấn kiến trúc đô thị hiện đại. Công trình trọng điểm này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị Đồng Hới, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ biển tại địa phương.