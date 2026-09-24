Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, Toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia. Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác; một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự tại lễ đón chính thức.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada; gửi lời cảm ơn chân thành tới Toàn quyền Canada Louise Arbour, Thủ tướng Canada Mark Carney và nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, thân tình dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Canada đã có những bước tiến quan trọng: Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng. Trong những thành quả đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và lời cảm ơn chân thành, mong bà con tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam và Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ đón chính thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada tiến hành hội đàm. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada, đặc biệt kể từ khi xác lập khuôn khổ đối tác toàn diện năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả thực chất và phát triển năng động trên các trụ cột chính. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN (chiếm 44% tổng kim ngạch Canada nhập khẩu từ khu vực) và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba ở châu Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam.