Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. (Video: Reuters)

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tới Nhà Trắng.

Phát biểu trước phái đoàn Mỹ và Trung Quốc, ông Trump cho biết: “Tôi rất vui mừng được chào đón quý vị đến với Nhà Trắng. Thật là một vinh dự lớn. Vào tháng 5, chúng tôi có vinh dự được đến thăm quý vị tại Bắc Kinh, nơi quý vị tiếp đón phái đoàn của chúng tôi với lòng hiếu khách tuyệt vời và rất chu đáo. Giờ đây, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp quý vị tại Washington”.

Sau đó, Tổng thống Mỹ đề cập đến vấn đề thương mại. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến to lớn, tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, bao gồm việc mở rộng thị trường dành cho nông dân và chủ trang trại Mỹ.

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ thông tin thêm, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

“Quyết định đưa ra ngày hôm nay về những lĩnh vực này có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi sẽ tiếp tục hợp tác để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai quốc gia”, ông Trump tuyên bố.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm Mỹ sau hơn một thập kỷ. Theo phiên dịch viên của Nhà Trắng, ông Tập Cận Bình nói rằng: “Thay mặt cho hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, tôi muốn bắt đầu bằng việc gửi lời chào chân thành tới nhân dân Mỹ và lời chúc mừng nồng nhiệt nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh (Mỹ). Tôi đến thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump để tiếp tục tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy thịnh vượng cho nhân dân hai nước”.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Mỹ “gánh vác trách nhiệm lịch sử trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại”. Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ “chèo lái con tàu khổng lồ” của mối quan hệ hai nước đi đúng hướng về tương lai.

“Chúng ta nên tăng cường giao tiếp. Trung Quốc và Mỹ có những điều kiện khác nhau nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, hai nước chúng ta có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung trong khi gác lại những khác biệt và xây dựng lòng tin lẫn nhau”, ông Tập nhấn mạnh.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc trong hơn một thập kỷ. Tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến đi lần này có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị và một số quan chức khác.