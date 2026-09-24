[Ảnh] Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ được tổ chức trọng thể tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Ottawa. (Ảnh: TTXVN)

Đội danh dự thực hiện nghi thức đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Đội danh dự thực hiện nghi thức đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tại Lễ đón chính thức. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour với cộng đồng người Việt Nam tại Canada dự Lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Phủ toàn quyền Canada ở thủ đô Ottawa. (Ảnh: TTXVN)

Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: TTXVN)

Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: TTXVN)

Sau các nghi thức đón tiếp trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour đã phát biểu với báo chí. (Ảnh: TTXVN)