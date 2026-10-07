Tấm lòng của Bộ đội Biên phòng

Ở mảnh đất Cà Mau, cô học trò Trần Duy Đan, học sinh Lớp 11T1, Trường THPT Khánh Lâm đang từng ngày viết tiếp ước mơ đến trường của mình. Trần Duy Đan là một trong những học sinh được Đồn Biên phòng Khánh Hội (Ban chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau) nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Khánh Hội trao học bổng “Nâng bước em tới trường” tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Năm 2020, bố Đan đi làm ăn xa rồi không trở về, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Các khoản tiền mua sách vở, quần áo, phương tiện đi học hay chi phí thường ngày trở thành nỗi lo lớn. Chính trong những ngày tháng khó khăn ấy, em nhận được sự giúp đỡ kịp thời của Đồn Biên phòng Khánh Hội. Trung tá Đinh Văn Khén, Chính trị viên Đồn Biên phòng Khánh Hội cho biết: “Tại xã Khánh Lâm có nhiều em học sinh hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nguy cơ bỏ học cao. Để giúp các em thực hiện ước mơ tiếp tục đến trường, chúng tôi đã khảo sát từng hoàn cảnh cụ thể để có phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là các em nhỏ mồ côi cha, mẹ. Hiện nay, đơn vị đang hỗ trợ 5 học sinh, trong đó có Trần Duy Đan”.

Mỗi tháng, Trần Duy Đan và các em nhỏ được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Khánh Hội còn thường xuyên tặng sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm... “Hằng tháng, chúng tôi đều cử cán bộ tới nhà kiểm tra kết quả học tập, trao đổi với gia đình rèn luyện nền nếp, xây dựng ý thức tự giác cho các em. Chúng tôi rất vui vì Trần Duy Đan và các em học sinh trong chương trình đều học tập rất tốt, chăm ngoan”, Trung tá Đinh Văn Khén chia sẻ thêm. Sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ các chú bộ đội đã trở thành điểm tựa vững chắc, thắp sáng niềm tin và chắp cánh cho ước mơ của các em nhỏ. “Với con, sự giúp đỡ ấy đã tiếp thêm rất nhiều động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, xứng đáng với những tình cảm của các chú dành cho con”, Trần Duy Đan cho biết.

Nếu Trần Duy Đan là hình ảnh một hạt mầm đang được chăm chút từng ngày, thì câu chuyện của Đàm Thúy Mai, người dân tộc Nùng ở xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng lại cho thấy những “trái ngọt” đã được vun trồng từ tấm lòng yêu thương của các chiến sĩ biên phòng. Tuổi thơ của Mai gắn liền với những tháng ngày thiếu thốn khi cha qua đời bởi bạo bệnh từ lúc em mới 5 tuổi. Mẹ không có nghề nghiệp ổn định, phải đi làm thuê để nuôi các con. Có những thời điểm, việc duy trì cuộc sống đã khó nên chuyện lo cho con ăn học càng trở thành gánh nặng đối với mẹ của Mai. Hoàn cảnh của Mai được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng biết tới và kết nối để Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, nguyên Phó chính ủy BĐBP trực tiếp nhận đỡ đầu từ năm 2016. Với tình yêu thương, sự giúp đỡ, bao bọc của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, năm 2022, Mai thi đỗ vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mai chia sẻ: “Cháu thật may mắn khi nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, động viên của bác Tuấn và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu trong suốt những năm qua. Cháu mong rằng với những kiến thức đã học được, cháu có thể làm những việc có ích cho xã hội và giúp đỡ người khác như cháu đã từng được giúp đỡ”. Dự lễ tốt nghiệp của Đàm Thúy Mai mới đây, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn không giấu được niềm xúc động: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì sự nỗ lực của Mai đã mang lại kết quả hơn cả mong đợi. Tấm bằng đại học là nền tảng ban đầu để con có thể tự lập. Tôi mong con vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, tự đứng được trên đôi chân của mình”.

Không chỉ có Trần Duy Đan và Đàm Thúy Mai, hàng nghìn em nhỏ ở khu vực biên giới đang được cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp đỡ để có cơ hội xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Theo số liệu thống kê của Bộ tư lệnh BĐBP, từ năm 2016 đến nay, lực lượng BĐBP đã nhận đỡ đầu hơn 28.000 lượt học sinh và nhận nuôi gần 3.000 lượt học sinh tại các đồn biên phòng, với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Hằng năm, chương trình hỗ trợ gần 3.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, hải đảo, trong đó có cả học sinh nước bạn Lào và Campuchia.