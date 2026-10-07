Hà Nội tập trung giải quyết vấn đề 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên'

Hà Nội còn thiếu khoảng 1.000 trường học (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn ngày 06/10/2026 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, tập trung giải quyết vấn đề “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”.

Chủ trì phối hợp UBND các xã, phường rà soát hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục; xác định cụ thể: Quy mô học sinh; số trường, số lớp; sĩ số học sinh/lớp; nhu cầu trường, lớp theo từng năm; các địa bàn quá tải; các địa bàn có nguy cơ quá tải; các khu vực còn thiếu trường học; nhu cầu mở rộng, xây mới trường học.

Phối hợp Sở Nội vụ, UBND các xã, phường rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, địa bàn; xác định cụ thể số lượng giáo viên thừa, thiếu và nhu cầu bổ sung đến năm 2030.

Cùng đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, chủ trì đổi mới sâu sắc, toàn diện; đặc biệt chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, tinh thần tự hào dân tộc, tự hào tiếng Việt. Tổ chức thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học phù hợp với từng cấp học, loại hình trường và từng địa bàn.

UBND các xã, phường được giao chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát, kiện toàn, bố trí cán bộ quản lý; rà soát tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo môn học, cấp học; thực hiện việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái, hợp đồng và tuyển dụng trong số biên chế được giao theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành...