Á khoa Marketing PTIT và hành trình bước tiếp từ những điều chưa hoàn hảo

Học từ những trải nghiệm ngoài giảng đường

Nhìn lại bốn năm đại học, điều Hạnh nhận thấy rõ nhất không chỉ là những kết quả đạt được, mà còn là sự thay đổi trong cách học tập và làm việc. Nếu trước đây, Hạnh chủ yếu tập trung vào việc học cho tốt, thì càng về sau, nữ sinh càng nhận ra mình cần chủ động hơn với những điều đang theo đuổi. Bên cạnh việc học trên lớp, Hạnh tìm kiếm những trải nghiệm khác thông qua các cuộc thi, nghiên cứu khoa học và công việc làm thêm.

Nguyễn Thị Hạnh nhận bằng tốt nghiệp và được tuyên dương tại lễ tốt nghiệp năm 2026.

Các cuộc thi Marketing cho Hạnh cơ hội tiếp cận những bài toán gần với thực tế. Nữ sinh được tìm hiểu thị trường, phân tích dữ liệu, xây dựng ý tưởng và bảo vệ quan điểm trước người khác. Trong khi đó, nghiên cứu khoa học giúp Hạnh học cách đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, xử lý dữ liệu và kiên nhẫn theo đuổi một vấn đề trong thời gian dài. Vừa học, vừa đi làm thêm và tham gia các hoạt động, Hạnh tập cách xác định việc nào cần ưu tiên, chia nhỏ công việc và hoàn thành từng phần thay vì để mọi thứ dồn lại. Sau mỗi bài tập, dự án hay cuộc thi, nữ sinh thường nhìn lại những gì đã làm được và điều có thể cải thiện. Những ý tưởng không được lựa chọn hay kết quả chưa đạt kỳ vọng giúp Hạnh học cách tiếp nhận góp ý, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và rút kinh nghiệm cho lần sau. “Đã đặt mục tiêu thì phải cố gắng tìm cách để hoàn thành, thay vì chờ đến khi mọi thứ thuận lợi mới bắt đầu”, Hạnh chia sẻ. Với Hạnh, những trải nghiệm ấy không chỉ là cơ hội để thử sức mà còn giúp Hạnh nhận ra điểm mạnh, những điều còn thiếu và những gì bản thân cần tiếp tục học hỏi.

Phía sau hành trình là sự đồng hành của mẹ

Nếu những trải nghiệm ở giảng đường giúp Hạnh trưởng thành hơn, thì phía sau đó vẫn luôn có sự đồng hành của mẹ. Gia đình chỉ có hai mẹ con. Từ những ngày đầu Hạnh đi học, mẹ đã dành thời gian ngồi bên bàn học, dạy cô từng nét chữ, từng phép cộng trừ. Dù công việc vất vả, mẹ vẫn luôn ủng hộ những lựa chọn của con gái.

Nguyễn Thị Hạnh rạng rỡ bên mẹ và cậu ruột trong ngày tốt nghiệp.

Trước khi nhập học đại học, Hạnh từng có lúc nghĩ đến việc đi làm thay vì tiếp tục học bởi lo rằng nếu học tiếp, mẹ sẽ phải vất vả hơn. Cuối cùng, nữ sinh vẫn lựa chọn bước tiếp. Trong những năm đại học, mỗi khi gặp khó khăn hay cảm thấy muốn bỏ cuộc, Hạnh lại nhớ đến những gì mẹ đã làm để mình có cơ hội được đi học. Nữ sinh đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập tốt, đồng thời đi làm thêm để tự lo một phần chi phí sinh hoạt. Hạnh không xem những khó khăn ấy là lý do khiến bản thân phải dừng lại hay chùn bước, mà coi đó là nguồn động lực âm thầm để tiếp tục tiến về phía trước.

Tốt hơn chính mình của ngày hôm qua

Hạnh không cho rằng, mình lúc nào cũng giỏi nhất hay có thể làm tốt mọi thứ ngay từ đầu. Trong bốn năm đại học, nữ sinh cũng có những lần thất bại, những việc chưa làm tốt và những lúc nghi ngờ chính mình. Điều giúp Hạnh tiếp tục là quan niệm không cần phải trở thành người giỏi nhất ngay lập tức, mà quan trọng là mỗi ngày đều tiến thêm một bước. “Không cần phải giỏi ngay từ đầu, nhưng nhất định phải cố gắng tốt hơn chính mình của ngày hôm qua”.

Sau tốt nghiệp, Hạnh mong muốn trở thành một người độc lập, có năng lực và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Nữ sinh muốn tiếp tục học hỏi trong lĩnh vực Marketing và công nghệ, đồng thời tìm một công việc phù hợp để áp dụng những gì đã học, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng cao năng lực. Từ đó, Hạnh sẽ cố gắng xây dựng nền tảng kinh tế vững vàng để có điều kiện học lên các bậc cao hơn, đồng thời tự lo cho bản thân, chăm sóc tốt hơn cho gia đình và tạo ra những giá trị tích cực cho những người xung quanh.

Bốn năm đại học khép lại bằng một danh hiệu Á khoa, nhưng với Hạnh, điều đáng giá hơn là Hạnh đã hiểu rõ hơn cách mình muốn học, muốn làm việc và muốn trưởng thành. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng Hạnh tin rằng, chỉ cần tiếp tục học hỏi và không bỏ cuộc, mình vẫn có thể bắt đầu từ một điểm chưa hoàn hảo và tiến về phía trước.

(Ảnh: NVCC)