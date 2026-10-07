239 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm đạt chuẩn chất lượng

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đến ngày 30/9, có 239 cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Có 210 cơ sở giáo dục đại học và 12 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn trong nước.

Trong số này, 210 cơ sở giáo dục đại học và 12 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn trong nước.

Bên cạnh đó, 17 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn nước ngoài.

Việc công khai danh sách nhằm cung cấp thông tin về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, giúp người học, phụ huynh và xã hội có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn cơ sở đào tạo.

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cập nhật đến ngày 30/9: 1-ds-csgd-duoc-cong-nhan-dat-tccl-30-9-2026-3a897.pdf