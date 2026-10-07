239 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm đạt chuẩn chất lượng
Tính đến hết tháng 9/2026, cả nước có 239 cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trong đó 17 cơ sở đạt chuẩn theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đến ngày 30/9, có 239 cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Trong số này, 210 cơ sở giáo dục đại học và 12 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn trong nước.
Bên cạnh đó, 17 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn nước ngoài.
Danh sách các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cập nhật đến ngày 30/9: 1-ds-csgd-duoc-cong-nhan-dat-tccl-30-9-2026-3a897.pdf
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/239-co-so-giao-duc-dai-hoc-cao-dang-su-pham-dat-chuan-chat-luong-post363080.html