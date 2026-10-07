Thông báo tuyển cộng tác viên thường xuyên làm việc tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu công việc, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu tuyển cộng tác viên thường xuyên làm việc tại cơ quan, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 4 cộng tác viên

2. Vị trí việc làm: Phóng viên

3. Yêu cầu

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên tốt nghiệp Học viện Báo chí).

- Có sức khỏe tốt.

- Tuổi: Dưới 35 tuổi.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm báo đa phương tiện, sản xuất tác phẩm báo chí trên nền tảng số; có phương tiện tác nghiệp (Camera, máy ảnh, gimbal….) và sử dụng thành thạo các thiết bị phục vụ chuyên môn.

4. Hồ sơ (1 bộ)

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Thẻ căn cước công dân, giấy khám sức khỏe.

- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (phô tô, công chứng).

- Các tác phẩm báo chí đã được đăng trên các loại hình báo chí (bản copy hoặc sao chép đường link tác phẩm) ( Nếu có).

(Hồ sơ ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ)

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Từ ngày 0610/2026 đến hết ngày 06/11/2026 (trong giờ hành chính).

- Nộp trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu. Địa chỉ: 43A, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại liên hệ: 02133. 876. 977.

6. Phương thức xét tuyển

Xét hồ sơ và đánh giá thực hành viết tin, bài và sáng tạo, sản xuất nội dung cho nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh.