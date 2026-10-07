Chắp cánh ước mơ, gieo mầm tri thức

Với những học sinh, sinh viên (HS-SV) có hoàn cảnh khó khăn, con đường đến trường vốn chưa bao giờ bằng phẳng. Vậy nên, những sự sẻ chia từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và cộng đồng dù ít dù nhiều đều trở nên quý giá khi góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Tiếp sức đến trường

Một buổi tối đầu tháng 10, chúng tôi đến gia đình em Lê Thị Phương Linh, thuộc Tổ dân phố Hà Ra, phường Bắc Nha Trang. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm là nơi Linh sống cùng ông bà nội, ba và em trai. Ba Linh bị khiếm thị, làm việc tại Hội Người mù tỉnh. Dù hoàn cảnh éo le, nhưng trong Linh chưa bao giờ vơi đi khát vọng học tập. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã kịp thời dành trao những suất học bổng giúp Linh có thêm điều kiện duy trì việc học. Với Linh, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên để em vững tin. Tháng 9 vừa qua, Linh đã tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại, Trường Đại học Nha Trang với tấm bằng loại giỏi. “Em rất biết ơn sự hỗ trợ của Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trong suốt thời gian học tập. Ra trường, em sẽ nỗ lực làm việc, phát triển bản thân để khi có điều kiện sẽ đóng góp cho quỹ, tiếp sức những em có hoàn cảnh khó khăn”, em Lê Thị Phương Linh chia sẻ.

Em Hoàng Hồng Sơn được cô giáo tận tình hướng dẫn trong giờ học.

Trường hợp em Pi Năng Thị Uyên ở xã Tây Khánh Vĩnh, (HS lớp 11A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa) cũng có hoàn cảnh khó khăn khi gia đình có 7 anh chị em. Các anh chị đầu đã lập gia đình, mẹ vừa qua đời, ba làm nông, nên điều kiện học tập của 3 chị em Uyên luôn thiếu thốn. Dù đã được hưởng chính sách nội trú, hằng tháng gia đình vẫn phải lo các khoản chi phí học tập, sinh hoạt. Vì thế, suất học bổng do Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh tặng đã giúp Uyên có thêm điều kiện trang trải cho học tập và sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng gia đình.

Còn với em Hoàng Hồng Sơn (lớp 11B17, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi), suất học bổng của Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh tặng là nguồn động viên quý giá. Mẹ mất sớm do tai nạn giao thông, một mình bố nuôi 2 chị em ăn học từ đồng lương nghề chăm sóc cây xanh. Chị gái Sơn hiện là SV năm 3 Trường Đại học Nha Trang. Thấu hiểu nỗi vất vả của bố, 2 chị em luôn cố gắng học tập và năm nào cũng đạt HS giỏi. “Suất học bổng giúp em có thêm điều kiện học tập và giảm bớt gánh nặng cho bố. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này thi vào trường quân đội, thực hiện ước mơ trở thành người chiến sĩ, góp sức bảo vệ chủ quyền đất nước”, em Hoàng Hồng Sơn cho biết.

Những suất học bổng của tình thương

Một suất học bổng có thể không lớn về vật chất, nhưng với những HS có hoàn cảnh khó khăn, đó là điểm tựa để các em tiếp tục hành trình đến trường. Bà Bùi Thị Hồng Tiến - Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh cho biết, được thành lập từ năm 2012, đến nay Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã trao hàng chục nghìn suất học bổng, phần thưởng cho HS-SV khó khăn tiếp bước đến trường. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, quỹ thực hiện 2 đợt trao học bổng, khen thưởng cho 3.979 HS-SV, giáo viên khó khăn, với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng không chỉ san sẻ chi phí học tập, mà còn tiếp thêm nghị lực để các em không bỏ cuộc.

Trong cuộc sống, có em đứng trước nguy cơ nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện; có em lớn lên trong cảnh thiếu thốn, cha mẹ phải chắt chiu từng khoản để nuôi con ăn học. Vậy nên, khi được nhận học bổng, mỗi em như được tiếp thêm động lực vì phía sau mình luôn có những người đồng hành. “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, nên mỗi khoản tiền lo cho việc học của các con đều phải tính toán rất kỹ. Khi cháu nhận được học bổng, gia đình tôi rất vui. Số tiền đến đúng lúc, giúp con có thêm điều kiện học tập”, ông Hoàng Ngọc Trường (bố em Hoàng Hồng Sơn) chia sẻ.

Tại buổi lễ trao thưởng, học bổng đợt 2 mới đây, đồng chí LÊ HUYỀN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những suất học bổng được trao không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin để HS-SV tiếp tục vượt khó, vươn lên. Qua đó thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với việc học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ. UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh. Sự đóng góp quý báu của các nhà tài trợ đã và đang giúp nhiều HS-SV có thêm điều kiện đến trường và nuôi dưỡng ước mơ. Do đó, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới hoạt động, kết nối thêm nhiều nguồn lực, kịp thời phát hiện và hỗ trợ đúng đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng…

Chung tay gieo mầm tri thức

Để hành trình khuyến học, khuyến tài được tiếp nối, sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân luôn giữ vai trò quan trọng. Bà Bùi Thị Hồng Tiến cho biết, từ năm 2012 đến cuối năm 2025, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã tiếp nhận đóng góp của 245 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, có 16 đơn vị ủng hộ từ 950 triệu đồng đến 6 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, quỹ tiếp nhận ủng hộ của 45 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. Nổi bật có Công ty TNHH Petrolimex Khánh Hòa 800 triệu đồng; Công ty TNHH Tâm Hương 502 triệu đồng; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa 300 triệu đồng; Tổng Công ty Khánh Việt 466 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Khánh Vĩnh 200 triệu đồng…

Đại diện Tổng Công ty Khánh Việt trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Pi Năng Thị Uyên (đứng giữa) trao đổi bài với các bạn trong giờ ra chơi.

Sự ủng hộ quý báu của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn thể hiện tấm lòng hướng tới gieo mầm tri thức. “Chúng tôi luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. Hằng năm, công ty đều dành nguồn lực đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh để trao học bổng, khen thưởng cho HS-SV, qua đó động viên các em vượt khó, vươn lên. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng quỹ, giúp đỡ nhiều em có thêm điều kiện đến trường nuôi dưỡng ước mơ”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương chia sẻ.

Với HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, suất học bổng không chỉ hỗ trợ gia đình vơi đi gánh nặng, mà còn trao cho các em niềm tin, động lực vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực học tập và theo đuổi ước mơ. Những hạt mầm tri thức được gieo hôm nay bằng sự chung tay của cộng đồng sẽ có ngày nảy lộc, đơm hoa. Và rồi khi trưởng thành, các em lại tiếp tục sẻ chia giá trị tốt đẹp ấy.