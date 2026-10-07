Phụ huynh cam kết đưa con trở lại lớp sau một tháng nghỉ học vì sáp nhập trường

Ngày 6/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã làm việc với 12 phụ huynh tại xã Quỳnh Tam liên quan đến việc để con nghỉ học kéo dài từ đầu năm học. Tại buổi làm việc, các phụ huynh thừa nhận việc không đưa con đến trường đã ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ em, đồng thời cam kết không tái phạm.

Bà Hồ Thị Lý, một trong những phụ huynh từng viết đơn kiến nghị sau khi địa phương thông báo giải thể điểm trường lẻ, cho biết đã nhận thức việc để con ở nhà, không đến trường là không đúng quy định và ảnh hưởng đến quyền lợi của các em.

Ông Hồ Công Típ cũng nhìn nhận gia đình chưa làm tròn trách nhiệm với con, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện để các con trở lại lớp. Ông Típ cùng ông Trương Quang còn vận động những phụ huynh khác đưa con đến trường để các em không bị gián đoạn việc học. Sáng 6/10, ông Trương Quang đã đưa hai con trở lại trường.

Phản đối sáp nhập điểm trường

Sự việc bắt nguồn từ chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ tại thôn Tiến Sơn về phân hiệu và điểm chính của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Điểm trường lẻ tại thôn Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998 đã xuống cấp.

Theo chính quyền địa phương, điểm trường được xây dựng từ năm 1998, là nhà cấp 4 và đã quá niên hạn sử dụng 8 năm. Ba trong số năm phòng học có hiện tượng mối mọt, kết cấu chịu lực xuống cấp, mái ngói hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa bão.

Cơ sở này cũng thiếu các phòng chức năng như Tin học, Âm nhạc..., không đáp ứng điều kiện tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng tình với phương án sáp nhập vì cho rằng việc chuyển con đến điểm trường mới khiến quãng đường đi học tăng thêm khoảng 6-7 km. Các gia đình lo khó bố trí người đưa đón, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại điểm trường này có 166 học sinh. Gần 150 em bị phụ huynh cho nghỉ học từ đầu năm học.

Địa phương đồng thời bố trí ôtô đưa đón học sinh miễn phí, hỗ trợ tiền ăn bán trú trong năm học.

Để vận động học sinh trở lại trường, chính quyền xã Quỳnh Tam đã huy động 63 cán bộ đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích. Địa phương đồng thời bố trí ôtô đưa đón học sinh miễn phí, hỗ trợ tiền ăn bán trú trong năm học này và khởi công tuyến đường mới nhằm rút ngắn khoảng cách đến trường.

Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn kiên quyết không cho con đi học. Tình trạng này tiếp diễn ngay cả sau khi lãnh đạo tỉnh Nghệ An hai lần trực tiếp về địa phương đối thoại.

Việc nghỉ học kéo dài khiến hàng trăm học sinh đứng trước nguy cơ bị hổng kiến thức, thậm chí không đủ điều kiện lên lớp nếu số ngày nghỉ vượt quá quy định.

Nhà trường lên phương án hỗ trợ học sinh

Trong tâm thư gửi phụ huynh cách đây vài ngày, hiệu phó Trường Tiểu học Quỳnh Tam tha thiết mong muốn các gia đình đưa học sinh trở lại lớp, bảo đảm quyền được học tập của các em. Đến sáng 6/10, mới có 42/166 học sinh tại điểm trường này trở lại trường.

Nhà trường cho biết sẽ tổ chức bán trú, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giấc ngủ trưa cho học sinh. Giáo viên sẽ đi cùng các chuyến xe đưa đón để chăm sóc, điểm danh học sinh.

Lực lượng công an và các cơ quan chức năng cũng phối hợp phân luồng giao thông, kiểm tra an toàn phương tiện trên tuyến đường đưa đón học sinh.

Đối với những em đã nghỉ học trong thời gian dài, trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bù vào cuối tuần, đồng thời phân công giáo viên kèm cặp để giúp học sinh bổ sung kiến thức còn thiếu và từng bước theo kịp chương trình.

Công an cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật

Liên quan vụ việc, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã ghi nhận một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có việc kích động, kêu gọi, xúi giục, cưỡng ép hoặc ngăn cản học sinh đến trường; tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách về giáo dục.

Công an tỉnh đã làm việc với các phụ huynh liên quan, phân tích những ảnh hưởng của việc cho trẻ nghỉ học kéo dài và yêu cầu các gia đình thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm quyền học tập của con em.

Việc một số phụ huynh nhận thức được vấn đề, đưa con trở lại trường được xem là bước chuyển tích cực, góp phần giúp học sinh sớm ổn định việc học sau một tháng bị gián đoạn.